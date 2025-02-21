新华社北京2月21日电（记者刘慧、刘羽佳）2月21日，在最高人民检察院、中国证监会联合举行的新闻发布会上，证监会发布第一批行政指导性案例。

证监会副主席李明在发布会上表示，这4宗案例涵盖财务造假、欺诈发行、内幕交易、操纵市场等主要违法类型，体现严肃整治重点领域违法行为的决心，彰显全力维护资本市场平稳运行的监管态度。

李明说，对于执法个案中的证据采信、法律适用、法益平衡等具体问题，证监会在依法行政前提下，更多站在保护投资者的角度，既做好“技术判断”，更做好“价值判断”。

“随着近年来监管执法效果的不断显现，资本市场生态出现了积极向好的诸多变化，‘愿意来、留得住’的市场氛围日益浓厚。”李明说。

他强调，证监会将不断提升违法违规线索发现能力，压降办案周期，提升办案质效，对欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等恶性违法重拳出击，从严惩处，持续巩固并不断加强资本市场执法高压态势，继续发挥好与司法部门、金融监管部门等相关各方的治理合力，共同护航资本市场高质量发展。

证监会处罚委办公室主任何艳春在发布会上表示，本次是证监会首次发布行政指导性案例，既是具象化展示近年来的监管执法成果，也是树立执法“标杆”发挥示范引导作用，更是宣示资本市场严监严管的鲜明态度。

何艳春说，本次发布的行政指导性案例有3个特点：一是体现“长牙带刺”、有棱有角的从严基调；二是体现精准追责、“过罚相当”的法治理念；三是体现严而有效、以案促治的执法导向。

在谈及证监会对财务造假、操纵市场的打击情况时，何艳春介绍，2024年证监会对财务造假案件案均处罚金额1577万元，同比增长12%；对7起案件按照法定高限处以罚款，同比增长75%。2024年，证监会对42起操纵市场案件作出处罚，罚没金额49.5亿元，同比增长42.2%，其中千万元以上罚单占比41.9%。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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