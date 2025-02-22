拓展品类 升级服务 强化监管

本报记者 张文豪 王欣悦 吴 君

消费者（左）在湖北武汉一家商场里挑选手机。

本报记者 吴 君摄

数据来源：国家发展改革委、商务部等

中央经济工作会议提出，“大力提振消费”“加力扩围实施‘两新’政策”。1月8日，国家发展改革委、财政部发布通知，扩围支持消费品以旧换新，将符合条件的国四排放标准燃油车纳入报废更新补贴范围，享受以旧换新补贴的家电产品由2024年的8类增加到2025年的12类，单件最高可享受销售价格20%的补贴；每位消费者购买空调产品由最多补贴1件增加到3件，并实施手机等数码产品购新补贴。1月15日，商务部会同相关部门发布《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》，1月20日起陆续实施。

加力扩围政策满月，各地消费情况出现哪些新亮点？为方便消费者，各地采取了哪些措施？记者近日在三地进行探访。

河南信阳——

汽车换新扩围

点燃消费热情

最近，家住河南信阳羊山新区的吴丹丹购置了新能源汽车，并将开了13年的燃油车送到了报废厂。

“这些年，旧车毛病不断。看到同事们陆续开上新能源汽车，也想体验一下。”但年前吴丹丹去汽车4S店咨询时，却得知自己的车是国四燃油车，不符合报废更新条件，换车计划只好暂时搁置。

今年1月20日，河南省启动2025年汽车、家电、数码产品有关消费补贴政策，扩大汽车报废更新补贴范围，符合条件的国四燃油车主也能申请补贴。

“政策补贴叠加商家促销活动，是时候换车了。”春节一过，吴丹丹便来到4S店。考虑到市内通勤的需求，她挑选了一辆新能源代步车：新车14.19万元，以旧换新补贴2万元、厂家促销降价2万元，旧车报废还值两三千元，实际花费不到10万元。

“赶上了政策！”吴丹丹说。

申请以旧换新补贴需要旧车报废回收和注销证明。根据信阳公示的6家废旧机动车拆解企业地址和联系方式，吴丹丹找到最近的一家，很快就走完了报废流程，“从买新车到拿到旧车报废材料，不到一周时间。”

“申请材料如果有缺失或者不清晰，会影响补贴领取。”信阳市商务局运行科负责人董建华介绍，报废更新和置换更新分别在不同的系统平台，如果发现信息不全，工作人员会及时联系消费者，还会请汽车4S店协助沟通。

“趁着政策利好，我们加大了促销力度。现在店里开展试驾送礼品、购车抽小家电、动力总成终身质保等活动。”信阳某4S店经理穆尧介绍，最近一个月，店里受理了45单以旧换新业务，销量较上月增长20%。

政府、商家形成合力，消费热情持续释放。2024年，信阳受理报废更新申请4438辆、置换更新申请5204辆，发放以旧换新补贴资金1.42亿元，带动消费12.28亿元。过去一年，河南全省汽车以旧换新达40万辆，今年以来收到申请3.5万辆。

重庆两江新区——

补贴精准落地

家电消费提质

“3台空调省了2000多元！”近日，家住重庆市两江新区的李女士购买3台一级能效空调，均享受到了补贴，“在商家八折优惠的基础上，领取20%的补贴，真划算。”

今年1月24日起，重庆“以旧换新”政策扩围。其中，空调补贴上限由1台增至3台，更好满足“一户多机”需求。

不只空调。在国家统一的冰箱、洗衣机等12类涉补家电品类基础上，重庆将饮水机、净饮机、空气净化器、投影仪、蒸烤箱、智能扫（拖）地机器人（含擦窗机器人、手持拖地机）等6类家电产品也纳入补贴范围。

“冰箱、空气净化器、投影仪……都有新品到店尝鲜价，直减500—800元；部分商品满2000元减300元……”在重庆一家卖场，销售人员马劲松向顾客介绍优惠活动。

“国家补贴叠加店铺促销活动，买家电更实惠。”马劲松举例说，一款5000元的一级能效冰箱，实际支付仅3000余元。不仅如此，由于购买一级能效或水效标准的产品可享受更多补贴，消费者绿色消费偏好日益凸显，“一级能效空调销量最好，今年1月销售近1000套，同比增加2倍。”马劲松说。

为确保家电以旧换新政策惠及城乡居民，重庆鼓励广大家电商家“进乡镇、进社区、进小区”。

“今年我们更加注重便民利民，不断优化服务网络，打通换新‘最后一公里’。”重庆市商务委员会消费促进处副处长李海波表示，重庆在38个区县依托社区（村社）公共场所设立1456个以旧换新服务站点，送新机下乡、进村收旧机，覆盖95%以上行政村。

巴南区界石镇，一家电器门店正为到店的客人讲解政策。除了领取补贴，该店消费者还能享受旧机免费检测、估值、拆拖回收和新机送装一体等服务。

“旧机不限渠道、品牌、年限、好坏都能一口价回收，还有人免费上门、测量、拆卸和搬运。”听完门店负责人的介绍，王女士现场换新了多件家电，“这里的工作人员会到家里量柜子尺寸，确保新家电合适，对我们老年人来说太方便了。”

“为确保补贴资金用在实处，我们搭建了‘12345’工作监管体系，录入补贴商品型号品类，利用大数据实现消费者补贴资格便捷申领和‘一键查重’，加强对消费者家电补贴申报资格的管理；利用数字技术对涉补家电产品实行订单号、发票号、物流轨迹、产品序列号‘四统一’，做到人、货两端闭环管理。”李海波说。

今年截至目前，重庆家电补贴交易超37.6万笔，直接带动销售超13亿元。

湖北武汉——

数码产品畅销

监管筑牢防线

扫码付款、拆封激活、转移数据，2月14日，在湖北省武汉市一商场内，消费者周瑜经过简单几步操作，就将旧手机换成了某品牌的新款手机。

“足足便宜了1200元。”周瑜算了算优惠额度：国补500元，厂补和门店补贴共400元，活动补贴还有300元。

周瑜平时喜欢用手机拍照，但“旧手机拍照性能落后了，内存也快满了”。1月20日，湖北实施手机、平板、智能手表（手环）购新补贴政策后，她就在“湖北省以旧换新公共服务平台”领取了消费补贴资格。

“补贴只能用于购买单件销售价格不超过6000元的手机。”周瑜介绍，她原本打算再观望一阵，可商场当天的促销活动，让她心仪的这款手机价格降到了国补要求范围内，于是她果断下单。

数码产品国补政策落地满月，像周瑜这样被政策吸引来换手机的人不少。“与去年同期相比，我们店11个主要品牌的手机销售额增长了4至10倍。”该商场3C副店长李良根说。

湖北省商务厅发布的数据显示，自1月20日手机等数码产品国补政策实施以来，截至2月3日，湖北省手机等数码产品销售42.05万台，销售金额12.6亿元。

随着销量增长，手机厂商和商场参与积极性提高，如何保证消费者的满意度？

“为确保每位消费者都能享受补贴，每个人只能实名领取一张手机补贴券，且每张补贴券只能使用一次。”李良根介绍，每台手机都需要现场激活，再由工作人员将证明上传到相关小程序上，才算完成最终交易。

不仅如此，为防止参加国补的商家先抬价后补贴，湖北省市场监管局对商家也进行了信用监管。

“销售单位存在有关问题，商务部门就会取消其参与补贴的资格，责令退还补贴，还会依法依规将其纳入失信黑名单，并作出行政处罚。”湖北省市场监管局消费者权益保护处、12315指挥中心相关负责人表示，市场监管部门也将畅通消费者投诉举报渠道，及时受理群众反映的价格等方面的投诉。

留言板

▶部分商家优惠不能和国补同时使用，期待放宽条件，让消费者享受更多实惠。

▶补贴挺实惠的，但有的商家借机抬高标价或“先涨后降”，建议加强监管力度，开设更多社会监督反馈渠道。

▶申领补贴比较方便，但对于老年人和农村消费者，线上提交申请材料比较困难。建议进一步简化流程，开辟线下代办渠道。

▶销量小的个体户难以参与以旧换新政策，希望能向更多小微企业和个体户开放补贴办理资格。

（以上留言摘编自人民网《人民建议》，韩文榕整理）

本期统筹：孙海天

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2025年02月22日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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