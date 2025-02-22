财政金融政策联动支持“两新”

本报记者 王 观 葛孟超

第一时间下达首批810亿元超长期特别国债资金，支持地方抓紧启动各领域以旧换新工作；商务部等部门及时出台汽车、家电、手机、家装消费品等领域更新换新实施细则；春节假期前，31个省份全面启动今年消费品以旧换新，实现政策衔接和资金接续……“两新”政策加力扩围实施以来，各地各部门积极推动政策落地见效。

为确保“真金白银”落到实处，财政部优化资金分配，对消费品以旧换新资金，按照“激励相容”原则，向2024年工作成效较好的地区倾斜，鼓励地方创造性贯彻落实，放大实施效应。对资金需求量大、社会关注度高的部分领域，进一步扩大实施范围、提高补助标准。如将设备更新项目支持范围扩大至电子信息、安全生产、设施农业等领域；将家电以旧换新补贴产品由8类扩大至12类；实施手机等数码产品购新补贴。同时，进一步加强财政金融政策联动、优化资金申领流程。

在云南，自1月21日启动今年消费品以旧换新以来，当地财政部门已支付补贴资金超5亿元，带动社会消费超45亿元；在黑龙江，财政部门于1月23日将国家预拨的超长期特别国债支持消费品以旧换新资金10亿元和省级配套资金0.5亿元足额预拨各地，充分保障春节假期补贴兑付需求；在江苏，对符合条件经营主体设备更新相关的银行贷款本金，在中央财政贴息1.5个百分点和超长期特别国债资金额外贴息基础上，省财政通过制造业贷款财政贴息再给予1个百分点贴息……

四川省财政厅相关负责人介绍，1月27日，《四川省2025年加力扩围支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施》印发实施，将国家和省级、增量和存量政策融为一个政策体系，出台47条具体措施。截至目前，首批35亿元超长期特别国债资金已全部拨付至21个市（州），全省家电以旧换新70.4万件，拉动销售24.1亿元，政策成效初步显现。

“一方面，我们加快资金支出进度，配合行业主管部门明确从审核通过到资金拨付消费者的时限要求，进一步优化审核流程，快速核拨资金，提升企业和消费者满意度。另一方面，加强资金跟踪问效，在预算执行中加强对工作推进、资金使用、绩效目标实现情况的动态监控，切实提高资金使用效益。同时，强化资金监管，防止资金挤占、挪用和骗补等问题发生。”黑龙江省财政厅有关负责人表示。

财政部数据显示，春节假期，全国汽车、家电家居、手机等数码产品以旧换新销量达到860万台（套），销售额超过310亿元，家电、手机销售收入分别同比大幅增长约166%、182%。

金融支持方面，去年4月，中国人民银行会同有关部门设立科技创新和技术改造再贷款，总规模达5000亿元，其中4000亿元用于激励银行加大对重点领域设备更新的信贷支持。

“我们将继续做好金融支持大规模设备更新工作，更好发挥跨部门工作机制作用，加强与财政的配合，进一步优化再贷款流程，支持银行提升服务效率，扩大设备更新贷款规模，降低企业融资成本，激发经营主体释放设备更新需求。”中国人民银行信贷市场司司长彭立峰说。

围绕消费者日常消费和家装、家电、汽车以旧换新等消费需求，商业银行推出多项金融产品和优惠活动。农业银行打造“农银焕新e贷”系列专属产品，根据消费者的不同需求，差异化匹配贷款额度，并提供消费立减金等权益；交通银行海南省分行推出“以旧换新”信用卡消费满减活动，消费者领取立减优惠券后，叠加政府补贴，购买家电产品最高可优惠2250元，购买电子数码产品最高可优惠750元；中信银行在深圳、南京等10多个城市开展“以旧换新”信用卡消费分期活动，针对家装家电、建材、3C数码产品等配置专项补贴。

“银行推出以旧换新相关优惠活动，是发挥金融服务功能的具体体现，不仅有助于降低消费者的消费成本，释放消费潜力，还能更好地扩大内需，推动经济持续稳定恢复。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏说。

《 人民日报 》（ 2025年02月22日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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