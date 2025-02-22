本报记者 黄 超

各地高校陆续开学，一些学生和家长关心，新学期奖助学金政策有哪些新变化？与此同时，其他学段的奖助学金是否调整，将惠及哪类申请者？对此，教育部财务司相关负责人接受了本报记者采访。

问：研究生培养规模扩大，奖学金支持力度会相应加大吗？

答：近年来，随着社会经济发展水平的提高和研究生在校人数的增长，部分地方和学校反映，涉及研究生的国家奖学金奖励名额应相应增加，标准应适当提高。

财政、教育、人力资源社会保障三部门于2024年10月印发《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》，已进行优化完善：

——提标准。2025年起，提高中央高校研究生学业奖学金中央财政支持标准。其中，硕士生由每生每年8000元提高到1万元，博士生由每生每年1万元提高到1.2万元。今年春季学期开始，这一调整将在中央高校落地。

——增名额。研究生国家奖学金奖励名额，由每年4.5万名增加到9万名。其中，硕士生由3.5万名增加到7万名，博士生由1万名增加到2万名。这一调整，从2024年秋季学期就开始执行了。

问：涉及研究生的政策调整，有什么考虑？发给谁、怎么发、发多少，有哪些导向？

答：教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。此次政策调整，通过更大力度奖优、覆盖更多学生群体，激励广大学生勤奋学习、潜心科研，更加有效地促进拔尖创新人才、急需紧缺人才培养。

——奖优有据。中央高校根据研究生学业成绩、科研成果、社会服务等因素，确定研究生学业奖学金的覆盖面、等级、奖励标准，可分档设定奖励标准。与此同时，根据实际情况动态调整，最高不超过硕士生每生每年2万元、博士生每生每年3万元。

——服务战略。中央高校研究生学业奖学金名额分配，应向基础学科和国家急需的学科、专业和方向倾斜，向拔尖创新人才、急需紧缺人才倾斜，向学术型研究生倾斜。各地可根据本次调整精神并结合实际，完善地方财政对所属高校研究生学业奖学金的支持政策。

问：除了研究生，新学期还有哪些群体的奖助学金发生变化？

答：从满足民生需求的考虑出发，根据通知，今年春季学期起，提高普通高中国家助学金资助标准，扩大中等职业学校国家助学金覆盖面。

——普通高中国家助学金平均资助标准，将由每生每年2000元提高到2300元。具体标准由各地结合实际在1200—3500元范围内确定，可以分为2—3档。

——中等职业学校（含技工院校）国家助学金，除了与普通高中一样，平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元，还扩大了覆盖面。在原先全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生的基础上，将三年级纳入资助范围。

——同时，六盘山区等11个原连片特困地区和西藏、四省涉藏州县、新疆南疆四地州中等职业学校三年级农村学生（不含县城），全部纳入国家助学金资助范围。

这些调整更加贴合学生、学校实际需求，将进一步缓解家庭经济困难学生的经济压力，保障他们顺利入学、安心求学，激励他们学有所成、全面发展。

问：新学期，如何推动相关政策落实落地？

答：一方面，财政、教育、人力资源社会保障三部门将督促各地统筹安排资金，及时下达预算，对资金使用和政策执行情况进行监督管理。

另一方面，加强培训指导。三部门将面向各地各校广泛开展业务培训，拓宽政策培训渠道，详细解读政策内容，确保政策执行规范到位，不断提高奖优助困的精准性，更加有效地促进教育公平，让好政策及时惠及广大学生。

《 人民日报 》（ 2025年02月22日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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