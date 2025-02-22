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工业和信息化部印发通知

组织开展算力强基揭榜行动

2025年02月22日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月21日电  （记者王政、刘温馨）近日，工业和信息化部印发通知，组织开展算力强基揭榜行动，面向算力网络的计算、存储、网络、应用、绿色、安全等六大重点方向，发掘一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的企事业单位，突破一批标志性技术产品和方案。

　　计算方面，攻关智能算力管理、算力加速等技术，提高计算性能与效率；存储方面，研发多介质存储设备管理、跨域存储资源池协同等技术，实现海量数据可靠与灵活存储；网络方面，突破算内网络与算间网络等技术，促进算力资源高速互联；应用方面，加强算力与行业深度融合，实现多场景便捷用算；绿色方面，研发新型制冷、碳排放感知优化等技术，推动算力设施节能降碳；安全方面，推动智能监测、运维机器人等技术发展，保障算力中心可靠运行。

　　工业和信息化部信息通信发展司有关负责人表示，组织开展算力强基揭榜行动旨在夯实算力网络发展底座，加快创新技术和产品应用，推动算力网络“点、链、网、面”体系化发展。工业和信息化部将统筹利用各类资源对揭榜入围、优胜单位予以支持，推动优秀成果示范应用推广。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月22日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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