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广州数字运维保障中心运行近半年

为数字政府建设夯实基础（探访）

本报记者 姜晓丹
2025年02月22日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　“350家单位入场，800余位工程师出勤中……”走进广东广州数字运维保障中心，远程指挥中心的大屏幕上，数据在不停闪烁，实时更新着进行运维保障的设备及维修人员情况。

　　2024年9月，广州宣布建成并启用全国首个超大城市数字运维保障中心，在资源、服务、机制等3个方面由“单兵作战”转向“系统集成”，组建近900人的专业服务团队，统一为全市350余家政府机构及事业单位近25万台设备提供全天候、一站式运维服务。

　　运行近半年，成效怎么样？广州市政务服务和数据管理局基础设施处相关负责人介绍，截至目前，中心已处理了31.6万件工单，服务5万人次。“前不久对服务对象的调研显示，满意度达99.85%。”

　　“运维工作纳入统一管理，省事又高效。”广州市总工会工作人员王艳丽明显感觉到前后变化。原先，全单位就王艳丽和两名招标公司派驻的运维人员负责全单位140多台设备的调试、更新、维修等工作，人手不足，水平有限，一些专业的设备还得找厂家来维修。“以前经常听到抱怨，打印机故障，一个星期了还没人修；电脑出问题，维修人员来看半天也没修好。而且运维公司隔几年就会更换，重新熟悉很耽误工作。”王艳丽说。

　　2023年6月，广州政数局提出要启动统一运维工作，王艳丽所在的广州市总工会成为第一批试点单位。

　　刚开始，王艳丽还是有点担忧，“这钱不是自己出，运维公司不是自己招，能管得好吗？”随着工作逐步推进，王艳丽发现自己的担心多余了——广州政数局通过规范化统一管理、数据跟踪监测等方式保障运维工作顺利推进。“现在大家一扫设备上的二维码，信息传到运维中心后台，两小时内就有人来修，复杂问题会有专家团队远程‘坐镇支招’，直到解决才离开。”王艳丽说，同事们对现在的运维服务很满意。

　　据介绍，该中心由广州政数局负责建设，由国企广州宽带主干网络有限公司承建运营。“我们在试点前经过了多轮调研，并且制定了详细的计划。”广州政数局基础设施处相关负责人说，2022年7月，广州市印发了《广州市数字政府统一基础运维管理改革方案》，并且推进编制《数字政府统一基础运维规范》等7个广州市地方标准，对运维中心的服务内容和要求、服务流程、支撑和保障以及质控管理等进行了规范，“运维人员要定期培训、考核，我们也会对各单位定期回访，了解情况。”

　　据介绍，运维保障中心并不是由广州宽带主干网络有限公司承担全部工作，而是国企搭建平台，联合多家中小运维企业，共同为市直部门及其下属单位提供统一的运维服务，涵盖桌面办公设备和基础环境设施等。广州通过龙头企业带头，带动中小企业合作发展，避免行业内互相压价、内卷，通过制定标准、培训提升，促进产业高质量发展。

　　广州政数局基础设施处相关负责人说：“从原先各部门分别划拨财政资金，到现在统一采购服务、统一管理，财政资金一年能节省10%，效率也大大提升，我们还能对各单位的信息资产有个清晰的梳理，便于网络与数据安全管理，也为今后数字政府的建设夯实了基础。”

　　“这是超大城市建设管理的一次创新探索。”广州城市职业学院电子信息工程学院院长时东晓表示，“一直以来，数字政府建设存在基础设施使用年限久、运行时间长、新技术应用少、运维成本高等问题，而统一运维保障中心的成立，将以技术创新驱动运维服务向主动、智能、高效转型，全方位支撑城市数字化转型。”

　　《 人民日报 》（ 2025年02月22日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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