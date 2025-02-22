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40多年来，我一直“注视”太阳（链接）

讲述人：天文爱好者 黄 彦
2025年02月22日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为巨大太阳黑子群（编号AR3315）光球精细结构。  
　　受访者供图

　　我今年52岁，“注视”太阳已经40多年了。

　　我的家乡在江西上饶德兴市山区。小时候，我常趁着天朗气清，夜晚躺在山间看明亮银河，自那时起，我对天文就有了浓厚的兴趣。后来，我读了许多科普杂志，被奇妙的天文学知识深深吸引。1979年，一名亲戚带我第一次做了小孔成像的试验。我惊奇地看到，客厅墙壁上的入射太阳光变成了圆盘。

　　就这样，我开始了对太阳的关注。1995年，我来到上海，从事信息技术方面的工作。工作之余，我把热情倾注到了观测太阳上。购买50毫米口径望远镜看太阳黑子、购买我的第一台米德太阳色球望远镜PST、第一次看到明亮的太阳耀斑爆发、第一次拍到100万公里日面边缘的“耳环”（日珥）……每个“第一次”都让我欣喜。

　　和其他天文爱好者一样，每次观测我都会拍摄大量视频。观测前，我需要根据空间天气活动预报、太阳活动强度情况作准备。2017年8月，我得知能够借到C8太阳色球望远镜，惊喜得无以复加！这台望远镜有ErF前置镀膜，口径也更大（203毫米）。当年9月，太阳上出现了一个巨大、明亮的太阳活动区AR2673，我用这台望远镜拍摄到了这次太阳耀斑活动，屏幕上的图片亮得刺眼，这次拍摄的图片也登上了《科技日报》等报刊。

　　随着科技不断发展，业余天文爱好者观测太阳的设备越来越好，望远镜口径越来越大，拍摄到的细节也越来越多。历史上，有不少业余爱好者首先发现某些天文现象的例子，希望将来我也能拍摄更清晰、更震撼的太阳图像，为科普宣传作出努力，甚至能为太阳科研作出小小的贡献。

　　现在，我常跟孩子科普拍摄太阳的过程，演示如何使用色球、光球滤镜、太阳光谱仪等，也把我拍摄的作品发布在视频号上。希望这份对观测太阳的热爱能够继续下去，也能积极地影响其他人。

　　（本报记者  董映雪整理）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月22日 06 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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