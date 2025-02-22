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2025年02月22日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　改吃低钠盐能降低脑卒中复发及死亡风险

　　据新华社武汉电  （记者侯文坤）记者从武汉大学获悉：该校公共卫生学院联合昆山杜克大学全球健康研究中心、哈尔滨医科大学公共卫生学院的一项新研究发现，脑卒中患者用低钠盐（含75%氯化钠和25%氯化钾）替换普通盐，可降低脑卒中复发和全因死亡风险。相关研究成果近日发表在心血管领域国际期刊《美国医学会杂志·心脏病学卷》上。

　　脑卒中是一种脑血管疾病，又称中风，是威胁我国国民健康的主要疾病之一。研究团队基于“低钠盐与脑卒中关系研究”的数据开展预设亚组分析。本次分析共纳入了来自我国北方600个村庄的15249名脑卒中患者，平均年龄为64岁，46%为女性。参与者被随机分配使用低钠盐或普通盐，进而分析低钠盐对脑卒中复发风险和全因死亡率的影响。在随访期间，研究团队共记录了2735次脑卒中复发事件和3242例死亡事件。研究结果显示，与继续使用普通盐相比，脑卒中患者使用低钠盐可显著降低14%的脑卒中复发风险和12%的全因死亡风险，且不会增加高钾血症风险。

　　

　　韦布望远镜发现凤凰星系团快速产生恒星的秘密

　　据新华社纽约电  一个国际天文学家团队利用美国航天局的詹姆斯·韦布空间望远镜发现，凤凰星系团的中央星系内部广泛存在温热气体，这意味着该星系内部有大量气体在“急剧冷却”，为恒星诞生提供充足原料。相关论文发表在英国《自然》杂志上。

　　凤凰星系团位于凤凰座，距地球约58亿光年。其中央星系的恒星诞生活动极为剧烈，每年约产生1000颗新的恒星，远超其他星系团的水平。

　　星系团中央的气体温度通常高达上百万甚至千万开尔文，而根据当前理论，气体的温度要足够低，才能聚集得越来越致密，从而在引力作用下形成恒星。此前也确实在该星系内观测到温度仅10开尔文的气体，但难以确认这些超冷气体是在星系内部自发冷却形成，还是从周围其他星系“进口”的。

　　美国麻省理工学院等机构研究人员参与的团队认为，如果低温气体是由星系内部冷却形成，星系里必定存在介于高温与低温之间的温热气体。他们利用韦布空间望远镜的红外探测功能发现，凤凰星系团中央星系内部广泛存在温度约30万开尔文的温热气团。该研究团队分析认为，凤凰星系团中央星系正在经历一个“急剧冷却”过程，每年将相当于2万个太阳质量的气体降温到超冷，从而自给自足地产生大量恒星。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月22日 06 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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