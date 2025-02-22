重庆狮子滩梯级水电站枢纽

本报记者 姜 峰

重庆龙溪河上的狮子滩水电站。

国家电投集团重庆狮子滩发电有限公司供图

1956年8月28日人民日报2版刊登报道《狮子滩水库开始蓄水》，展现狮子滩水电站的建设情况。图为报道截图。

资料图片

狮子滩水库泄洪。

刘 赟摄（人民视觉）

在建中的狮子滩大坝。

国家电投集团重庆狮子滩发电有限公司供图

重庆长寿湖一角。

本报记者 姜 峰摄

从大坝高耸、拥山抱水的白鹤滩，到“更立西江石壁，截断巫山云雨”的三峡，再到万里长江“第一坝”葛洲坝，一座座水电站梯级分布、连珠成串，挺立起大国雄伟壮阔的绿能“脊梁”。

位于重庆的龙溪河，虽是长江北岸的一条小支流，却是我国第一条梯级开发的河流，开发运行中的狮子滩水电站枢纽2020年入选工业和信息化部第四批国家工业遗产名单。

长河放歌闻远声，记者来这里寻访大国工程的渊薮。

“超级工程”创立梯级开发之先

貌不惊人的龙溪河，为何成为我国最早实现全流域梯级开发的河流？

抗战时期，工业内迁，重庆用电需求猛涨。龙溪河虽然长仅约170千米，但水系具有天然落差，且距当时的重庆城区不远。“当时，龙溪河附近另一条小河上的桃花溪电站和龙溪河下硐电站先后建成。”据国家电投集团重庆狮子滩发电有限公司党建部主任刘赟介绍，他十来年里访谈、整理了30余万字的一手资料。

新中国成立后，作为工业重镇的重庆电力缺口较大，为服务保障川渝、辐射带动西南地区经济快速发展，对已有前期工作基础的龙溪河流域进行全面开发便提上议事日程。

1953年，龙溪河梯级开发成为我国第一个五年计划的156个重点工程项目之一。自东北上游向西南而下，直至龙溪河入长江口的30公里河段上，规划了狮子滩水电站、上硐水电站、回龙寨水电站和下硐水电站四级发电站，形同阶梯，以实现水力资源的最大利用。

1954年8月，作为当时西南地区最大的水电站，狮子滩主体工程开工，建设场景十分壮观。“连绵六七十里的公路上都是劳动着的人群……风钻的突突声和狮子滩瀑布的吼声混合在一起。”“北京运来了挖土机，湖北运来了柴油机，东北除了运来卷扬机、混合机和各式各样的起重机外，还调来了筑堤队。”狮子滩水电站工程造价约9000万元，堪称那个年代的“超级工程”，得到举国关注，人民日报前后刊发数十篇报道，跟踪建设进展。

1957年3月，狮子滩水电站全部四台机组投产。建成的狮子滩大坝高52米，坝顶长1000多米，是我国自主创新设计的钢筋混凝土斜墙坝。总库容达10余亿立方米的狮子滩水库，至今仍是西南地区最大的人工淡水湖。1959年5月，龙溪河狮子滩水电站、上硐水电站、回龙寨水电站和下硐水电站四级发电站竣工，极大缓解了当时重庆地区用电紧张的局面，使重庆等地工业用电的成本比之前降低25%左右，龙溪河也成为我国第一条完成梯级开发的河流。

中国水力发电工程学会的专家总结经验时认为，龙溪河的梯级连续开发与分散开发相比，有诸多优越性：通盘规划，使上游水库控制洪水、调节径流，简化了下游的泄洪、防洪、施工导流工程，可节约投资；依靠一个施工基地，调剂人员和设备，减少了额外费用；多梯级水电站一气呵成，在征地移民、输变电工程等方面可避免重复建设和施工干扰；在最短时间内使梯级发挥综合利用效益，一库调节，多站受益，同步运行，共同调峰，工程投资很快得到了回报。

更难能可贵的是，龙溪河梯级开发建设汇集和培养了李鹗鼎、张津生、崔军等一大批著名水电专家和优秀工程师，技术人员更多达400余人，无怪乎这里被誉为“新中国水电事业首先开放的一朵鲜花”“新中国水电专家的摇篮”。

转型发展串联绿色蝶变之路

溯龙溪河而上，在遒劲参天的黄葛树群环绕间，简朴厚重、保存完好的狮子滩水电站静静矗立，这座仿苏式风格建筑一旁的几个大字恰似“注脚”——水电实体博物馆。

“很多人可能想不到，狮子滩水电站时至今日仍在安全正常运行。”刘赟嘴角一扬，带记者信步而入。主厂房里，4台绿色外观的水轮发电机组欢快运转；副厂房的现地控制室内，维检人员各司其职。电站增容扩机、技术升级、设备更新、大坝安全监测系统自动化改造……“通过持续不断的技术管理创新，龙溪河流域水能资源得到充分利用。公司发挥长期积累的技术和人才优势，积极‘走出去’承接重庆其他区县和外省的电站运行业务。”刘赟走在主厂房里如数家珍，“如今，公司所有电站的集控运行都实现了‘进城’，每台机组的监控和操作都在重庆主城的生产运营中心远程实现。”

穿过保存着狮子滩水电站纪念碑文等遗迹的六角亭，记者一行登上了雄伟的狮子滩大坝。举目北望，只见湖天一色、远山如黛、水鸟翔集，好不壮观！

眼前的狮子滩水库，如今因地得名“长寿湖”。名字之变，折射了功能之变——从最早的水电工程产物，到后来狮子滩发电公司率先引导当地渔民搞起旅游接待，再到现在长寿区一体化高标准打造休闲度假区，2024年长寿湖景区累计接待游客51万余人次、实现旅游综合收入3100余万元……由水电而起、因生态而兴，龙溪河、狮子滩、长寿湖，串连起一条绿色发展的蝶变之路。

丰富展陈记录传承寻根之旅

一场全国青少年铁人三项锦标赛刚在长寿湖完赛，一拨由数十名中学生组成的研学团队又走进狮子滩水电站。

“沙汀、艾芜等作家走进热火朝天的工地一线采风；《龙溪河上歌声飞扬》参加了首届全国音乐周，这是我们花了一年半才找到的原版唱片，大家听一听；这张国画《狮子滩瀑布》，在当时许多报刊上‘刷了屏’……”在培训中心工作人员的讲解下，年轻的面孔们格外入神——狮子滩不再是遥远的历史，而是引领一时审美潮流的文化符号。

图文实物、影音互动、沙盘科普……狮子滩水电文化展厅里，打造了梯级样板、专家摇篮、精神财富等8个板块内容，通过丰富多元的展陈形式，真正让工业遗产“活”起来。狮子滩发电公司培训中心，深度挖掘工业遗产中蕴含的水电文化，组织各类研学培训、社会实践700余场，4万余人次参与。

2024年，国家文物局、工业和信息化部公布了工业遗产保护利用典型案例名单，狮子滩水电站入选。龙溪河流域水电资源开发利用跨越了八十余载历史尘烟，通过持续不断的技术管理创新，狮子滩水电站这座中国水电事业“活化石”至今仍在正常运转；更难能可贵的是，电站工作人员注重文化发掘，历时10余年访谈数十位专家巨匠，保留下30余万字口述历史记录和大量珍贵实物资料，让水电文脉赓续传承……

未知来，焉知往？令人动情的是，刘赟和同事们在展厅还专门设置了“寻根”展台，将狮子滩工程建设者们多年后重返故地的影像，以及当年出生在龙溪河畔的建设者后人、如今回访追寻昔日父辈足迹的故事娓娓道来。“在水电工业遗产的历史长河中，我们只是弯腰俯身的拾贝人。”刘赟说。

《 人民日报 》（ 2025年02月22日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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