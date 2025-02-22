我国建成世界最大清洁能源走廊——

徐 斌

数据来源：国家能源局 三峡集团

浩荡长江，乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡和葛洲坝6座梯级电站，构筑成世界最大清洁能源走廊，上演“一滴水发6次电”的奇观。九曲黄河，龙羊峡、刘家峡、小浪底等骨干水库“携手”防洪水、调泥沙、保供水。从云贵高原奔泻而下的红水河，自高到低建有天生桥、龙滩、大藤峡等梯级水电站，滚滚河水生绿电。

江河之上，从上游到下游，从支流到干流，沿着地势、顺着河势，一座座水库错落分布，如同“阶梯”，组成了梯级水库群，实现对河流水资源梯级开发。

为何要建水库群？如何理解梯级开发？

人类自古逐水而居，人类文明伴水而生。但江河来水变幻不定，水多生洪灾，水少成旱灾。早期，人们在河流特定位置，零星修建水库，除水害、兴水利，但其功能单一。随着人们对水资源价值认识的持续提高，水库建设逐步从单一功能开发发展为多目标综合开发，实现“一水多用、一库多效”。比如，三峡水库具备防洪、发电、航运、供水等综合功能，同时与长江干支流水库群联合调度，实现效益倍增。

梯级开发是世界公认的高效利用水资源的方式之一。一般来说，大江大河流域规划会明确各水库建设的任务、位置、规模和次序等。比如，在靠近电力需求高的负荷中心修建水电站、在用水需求高的区域修建供水水库等，进而降低建设运营成本。各个水库之间也能相互配合、相互补位，进一步增加效益。比如，遇到洪水，容量大的水库多拦水，为容量小的水库降低洪水流量。再比如，梯级水库上一级发电后的尾水，流入下一级再次发电，一股水流多次转化成电能，通过有效的配合衔接可提高发电效率。目前我国已建近10万座水库，各大江河基本形成不同规模梯级水库群，水库协同配合，发挥了巨大效益。

人水关系和谐，是一道永恒命题。开发河流的前提是保护治理。河流开发不是过度利用，这要求坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。当前，国家水网加快构建。这张水网立足于统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，通过自然水系与水利工程的相互交融，畅通河流水系，凸显生态价值。智慧赋能，精细科学调度水库群，也能进一步挖掘潜力。大数据、人工智能、遥感卫星等新一代信息技术与水利业务深度融合，精准预报、超前预警、快速预演、制定预案成为现实，保护江河手段更有力、治理江河举措更有效，更好守护绿水长流。

（作者为河海大学水文水资源学院教授，本报记者王浩采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年02月22日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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