打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国建成世界最大清洁能源走廊——

梯级开发，让一滴水发6次电

徐 斌
2025年02月22日05:53 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　数据来源：国家能源局 三峡集团

　　浩荡长江，乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡和葛洲坝6座梯级电站，构筑成世界最大清洁能源走廊，上演“一滴水发6次电”的奇观。九曲黄河，龙羊峡、刘家峡、小浪底等骨干水库“携手”防洪水、调泥沙、保供水。从云贵高原奔泻而下的红水河，自高到低建有天生桥、龙滩、大藤峡等梯级水电站，滚滚河水生绿电。

　　江河之上，从上游到下游，从支流到干流，沿着地势、顺着河势，一座座水库错落分布，如同“阶梯”，组成了梯级水库群，实现对河流水资源梯级开发。

　　为何要建水库群？如何理解梯级开发？

　　人类自古逐水而居，人类文明伴水而生。但江河来水变幻不定，水多生洪灾，水少成旱灾。早期，人们在河流特定位置，零星修建水库，除水害、兴水利，但其功能单一。随着人们对水资源价值认识的持续提高，水库建设逐步从单一功能开发发展为多目标综合开发，实现“一水多用、一库多效”。比如，三峡水库具备防洪、发电、航运、供水等综合功能，同时与长江干支流水库群联合调度，实现效益倍增。

　　梯级开发是世界公认的高效利用水资源的方式之一。一般来说，大江大河流域规划会明确各水库建设的任务、位置、规模和次序等。比如，在靠近电力需求高的负荷中心修建水电站、在用水需求高的区域修建供水水库等，进而降低建设运营成本。各个水库之间也能相互配合、相互补位，进一步增加效益。比如，遇到洪水，容量大的水库多拦水，为容量小的水库降低洪水流量。再比如，梯级水库上一级发电后的尾水，流入下一级再次发电，一股水流多次转化成电能，通过有效的配合衔接可提高发电效率。目前我国已建近10万座水库，各大江河基本形成不同规模梯级水库群，水库协同配合，发挥了巨大效益。

　　人水关系和谐，是一道永恒命题。开发河流的前提是保护治理。河流开发不是过度利用，这要求坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。当前，国家水网加快构建。这张水网立足于统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，通过自然水系与水利工程的相互交融，畅通河流水系，凸显生态价值。智慧赋能，精细科学调度水库群，也能进一步挖掘潜力。大数据、人工智能、遥感卫星等新一代信息技术与水利业务深度融合，精准预报、超前预警、快速预演、制定预案成为现实，保护江河手段更有力、治理江河举措更有效，更好守护绿水长流。

　　（作者为河海大学水文水资源学院教授，本报记者王浩采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月22日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
从广布局到高价值 中国品牌打造国际新名片
　　在经济全球化深入发展的当下，中国企业出海迎来了全新的发展阶段。 过去，中国企业出海多以规模扩张为主要目标，凭借成本优势在国际市场占据一席之地。…
最高检、证监会：惩治违法“已然” 震慑违法“未然”
　　2月21日，最高检与证监会联合召开“依法从严打击证券违法犯罪促进资本市场健康稳定发展”新闻发布会。 人民网记者 黄盛摄 人民网北京2月21日电 （记者黄盛）甲皮业有限公司、周某某等欺诈发行债券，明某、石某因内幕交易合计被罚没845.3万元，孟某某、杨某某因操纵证券市场合计被罚没2.26亿元……21日，最高检发布了以证券犯罪为主题的第55批指导性案例，证监会发布了第一批行政执法指导性案例，涵盖了财务造假、欺诈发行、内幕交易、操纵市场等主要违法类型。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部