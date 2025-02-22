人勤春来早——

2月21日，在云南省昭通市的务工人员免费乘坐返岗直通大巴车前往福建、广东、江苏等地返岗就业。

梁志强摄（新华社发）

人勤春来早，奋力开新局。当前正值多行业用工高峰期，也是劳动者求职就业的“窗口期”。

记者在多地采访看到，企业拓市场抢订单，抓紧招揽所需人才；求职者寻岗位提技能，期待早就业增收入；政府部门密集开展招聘活动，全力促匹配稳就业。“用工忙”折射“开门稳”，传递出经济运行回升向好的积极信号。

企业抓生产忙招聘，支撑就业开局稳

在江苏昆山丘钛微电子科技股份有限公司，无尘车间里一条条机械手臂稳步移动，将指甲盖大小的摄像头拿起、检测、再放回托盘。

“手机行业去年起明显复苏，特别是在消费补贴政策推动下快速增长。我们作为手机龙头企业核心供应商，预计今年销售额将继续保持较快增长。”丘钛科技生产运营负责人陈辉说。

“我们正月初五就复工了，补充约500名普工后人员全部到位。”陈辉告诉记者，今年还将招聘高校毕业生130人左右，操作类技术人员500人左右。

约1.9亿户经营主体，承载着数亿人的就业创业，是稳住就业基本盘的关键。

蛇年新春，各地企业迅速拉满开工生产“进度条”，铆足干劲赶订单、抢市场，奋力冲刺首季“开门红”、撑起就业“开局稳”。

广东海悟科技有限公司正在加速赶订单。据了解，该公司一季度订单比去年同期增长50%以上，全年订单增长预计超过30%。

公司人力资源部经理胡柳说：“目前有300人左右的岗位空缺，主要招接线岗、打胶岗、折弯技工等，月薪7000元至10000元左右。”

据广东省人社厅数据，节后广东省人力资源市场总体求人倍率在1.08以上。监测显示，企业2月平均计划招聘人数同比增长14.6%。

针对企业节后的集中用人需求，多地人社部门提前组织企业外出劳务对接、组团招工，安排返岗专列等点对点直达送工服务，帮助企业稳定生产、务工人员便捷返岗。

南京泉峰科技有限公司32岁的生产组长洪海盼，两周前乘免费专车从陕西老家回到工作岗位。“工作6年我从初级装配工一步步晋升,工资也翻了几番。”洪海盼说。

“我们已有陕西籍员工近300名。近年来公司业务发展快，人员需求量很大。政府牵线搭桥帮我们及时补充人员，稳定了生产经营。”泉峰科技总经理任建军表示。

记者在采访中感受到，不仅企业抢进度，劳动者也期待早返岗、早增收，外出务工的步伐加快。多地数据显示，今年节后农民工返岗比例高于去年同期。

在用工大省江苏，截至2月12日，农民工已返岗就业2126.3万人。江苏省劳动就业管理中心主任夏文哲说：“预计到2月末，全省农民工就业总量可快速恢复至2400万人以上的常态化水平。”

着力优服务促匹配，各类招聘活动对接供需

当前不仅是企业用工高峰期，也是劳动者换岗求职的“窗口期”。各地密集开展2025年春风行动，多渠道搭建供需对接平台，助力劳动者好就业、就好业。

不久前举办的武汉武昌区春风行动暨“就业援助月”专场招聘会，现场人头攒动。记者跟随着人流移动，才“挤”到招聘展位前。

“我们今年计划招100人左右，其中近半是销售岗位，还有文案、拍摄剪接、市场推广等。”武汉李济堂生物科技有限公司人事经理李骏说，自2024年底起公司经营明显好转，春节一直在发货。因看好今年市场，所以加大补员力度。

武汉东湖学院本科毕业生张家向几家企业投出了简历。她说，自己想找文员类工作，竞争比较激烈，但可选岗位还不少。

武昌区人力资源局人力资源市场管理服务中心主任黄昭介绍，这次招聘会原计划组织50家左右商贸服务企业，结果节后报名的企业一直增加，最终达到77家，带来岗位3400多个。

从高校到产业园区，从商圈到夜市，从火车站、地铁站到小区、街道……记者注意到，各地“花式”举办各类招聘活动，将服务拓展至百姓身边。

人社部数据显示，自2025年春风行动启动以来，全国已累计举办各类招聘活动2.2万场，发布岗位1500万个。

除务工人员外，今年多地将大学生也纳入招聘重点，特别是一些承接产业转移的中西部省份，通过筹集优质岗位，吸引各类人才留在本地就业。

2月8日，湖北荆门高新区·掇刀区的“接您回家·返乡季”招聘会上，长城汽车、亿纬动力、福耀玻璃等107家企业带来招聘岗位5200余个，部分普工岗位薪资达到每月6000元至8000元，薪酬较高岗位每月可达12000元。当天登记求职人数3030人，达成意向845人。

“有的岗位待遇和沿海地区已不相上下，还能照顾老人和孩子。”求职者马海蓉说，此前她在深圳比亚迪工作，如今打算回到家门口就业。刚毕业于桂林电子科技大学产品设计专业的刘先生，仔细向几家企业咨询岗位情况，希望找一份专业对口的工作。

“来荆门就业的高校毕业生将获得吸纳就业补贴和生活补贴。这两年随着荆门产业发展，企业需要各类人才特别是高技能、高素质人才。”荆门市人社局局长喻恩宏表示，从春节前到3月份，全市将组织招聘活动260场，提供就业岗位3万余个。

新产业催生新需求，技能人才更受青睐

新春以来，活跃的就业市场展现新气象，也透出新变化。

记者调研发现，企业普遍降低了一线普工的招聘数量，但技能人才、研发人才以及创新型人才需求大幅增长。

南京数字零工市场运营负责人宋晓平表示，过去节后大批“抢”流水线工人的情形，这两年已比较少见。其中一个重要原因，是自动化生产线、智能机器人大量替代人工。“劳动者也不愿从事重复性、机械性工作。现在企业主要招工程师，缺口很大。”

“智能化转型使我们用工人数从高峰期的近万人减少到2050人，但是企业年产值从80多亿元增加到现在140亿元左右。”微盟电子（昆山）有限公司人力资源总监崔松艳说，未来产品性能提升和更高质量要求，还将持续推动数字化智能化改造，各类工程师、研发人员的需求增加。公司也为一线工人“转”为工程师设置了学习成长通道。

记者感受到，尽管就业总量压力依然存在，但随着经济加速转型升级、新动能培育壮大，就业的新机遇、新空间不断显现。冰雪经济、银发经济等，正成为部分地区创造就业的新引擎。

春节假期已过去多日，吉林省的吉旅万峰通化滑雪度假区游客还是不少。36岁的设备安全员董福晶仔细巡查着雪场的设施设备情况。

“原来天冷就在家‘猫冬’，去年经过培训来雪场上班，每个月能有4000元左右收入。未来争取把雪场特种设备操作证考下来，技多不压身。”董福晶笑着说。

“这两年游客越来越多，光雪场就直接带动就业1300多人。度假区内6家酒店还有员工约500人。间接带动的就业就更多了，度假区周围兴起各种商铺，市区还新增10多家酒店。”吉旅万峰通化滑雪度假区集团总监姜泽吉说。

从人才需求变化看，新兴产业和未来产业的蓬勃发展，也在造就就业市场上的“新风口”。

智联招聘执行副总裁李强表示，2月份数据显示，人工智能、低空经济、集成电路、新能源汽车、新一代信息技术以及生物医药行业招聘需求旺盛。

“近期深度求索（DeepSeek）的火爆出圈，进一步推高就业市场的AI热潮。人工智能工程师以超21000元的平均招聘月薪位居所有职业第一，其下属细分的机器人算法、导航算法以及深度学习工程师薪资更高。”李强说。

（新华社北京2月21日电 记者姜琳、黄浩苑、金津秀）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经