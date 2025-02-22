2024年全国快递业务量首次突破1700亿件——

本报记者 徐佩玉

湖北省襄阳市保康县寄递物流共配中心占地面积2400平方米，配备200个端口大型智能分拣设备与信息化系统设备，整合了六家快递企业入驻运营。图为该中心快递物流分拣线。

陈泉霖摄（人民视觉）

春节假期，江苏省连云港市东海县电商物流产业园工作人员全力保障物流快递畅通运转，实现分拣、派送快递业务节日期间“不打烊”。图为快递工作人员在该产业园内的流水线上分拣快递包裹。

张正友摄（人民视觉）

2024年，我国快递业务量首次突破1700亿件。数据背后是更加优质的邮政快递服务、更加活跃的农村物流市场和更加完善的从业保障。

国家邮政局新闻发言人侯延波在国家邮政局日前举行的2025年第一季度例行新闻发布会上表示，今年是国家邮政局推进邮政快递业更贴近民生实事第九年，邮政快递业更贴近民生实事不断取得新成绩，较好地满足了人民群众的美好生活用邮需要，“物畅其流”的美好愿景正加速变成美好现实。

推进快递服务更优质

国家邮政局数据显示，2024年全年邮政行业寄递业务量完成1937亿件，同比增长19.2%；行业业务收入完成1.7万亿元，同比增长10.7%。其中，快递业务量和业务收入分别完成1750.8亿件和1.4万亿元，同比分别增长21.5%和13.8%。

“2024年快递业务量首次突破1700亿件，彰显着行业的强劲发展韧性，更蕴藏着中国经济的蓬勃生机。”侯延波介绍，1月14日至2月18日，全国邮政快递业揽收快递包裹155.49亿件，与2024年春运同期相比增长29.0%；投递快递包裹159.69亿件，与2024年春运同期相比增长31.1%。

快递包装治理方面，2024年，快递中转环节循环包装实现全覆盖，同城快递使用可循环包装比例达到9%，电商快件原装直发比例稳步提升。248个产品通过快递包装绿色产品认证。

2025年，为推动邮政快递服务更为便捷更广覆盖更加优质，国家邮政局将继续推进邮政快递业更贴近民生的七件实事：

加强村级寄递物流综合服务站建设，持续提高农村地区按址投递水平。强化快递包装标准落实，进一步提高标准化、循环化、减量化、无害化水平。持续推进邮件快件隐私运单应用，保护用户信息安全。组织举办邮政行业职业技能竞赛，不断提高从业人员素质。选取部分城市开展快递行业劳动合同制度试点，推动快递企业依法与从业人员签订劳动合同。持续提升快递服务质量，有效降低用户申诉率。巩固建制村、边境自然村通邮成果，进一步提升农村邮政服务质量。

畅通村级寄递物流网络

超1700亿件快递背后，是更加活跃的农村物流市场。2024年，国家邮政局推动邮政企业加强农村寄递物流体系建设，建成邮件处理中心县级1273处、乡镇级6841处，累计开通交邮联运邮路5248条，合作场站达到3.4万处，建制村投递汽车化率提高至66%，全国已有七成的建制村每周投递5次及以上，超额完成年度目标。9个省份的3357个边境自然村基本实现每周至少3次投递，服务稳边固边、兴边富民成效明显。目前，全国已建成村级寄递物流综合服务站34.6万个。

如何进一步提升农村邮政快递服务质量？

侯延波介绍，2025年国家邮政局将鼓励有条件的企业加大农村地区投入，深化网络建设，提升农村地区服务管理水平。引导快递企业持续提升县级快件处理设备信息化、自动化水平，不断完善农村快递末端服务设施。持续巩固建制村直接通邮成果，督促邮政企业严格执行邮政普遍服务标准，同时在有条件的地区进一步增加投递频次。

完善快递员群体从业保障

超1700亿件快递背后，是更加完善的从业保障。

一方面，在制度保障方面下功夫。2024年，国家邮政局制定快递员群体合法权益保障年度工作要点，在春运、中秋国庆、行业业务旺季等重要时间节点对保障基本劳动权益、合理劳动报酬等工作进行重点部署；联合人力资源和社会保障部开展快递行业推进劳动合同制度专项行动，定期调度各省从业人员签订劳动合同比例及缴纳社会保险情况；配套制定快递从业人员劳动合同示范文本，为督促快递企业依法与从业人员签订劳动合同、扩大社会保险覆盖面打下了坚实基础。

另一方面，加强对快递员群体的关心关爱。2024年，国家邮政局推动各地组织开展慰问快递小哥等活动6352场，新建“暖蜂驿站”等爱心服务阵地1.3万余个，各地邮政管理局协同有关部门为快递员协调公租房、廉租房等保障住房2667套，组织快递员免费体检和义诊覆盖22.6万余人次，依托共青团12355工作平台等渠道为快递员提供法律和心理咨询服务覆盖9.5万余人次。

如何进一步做好关心关爱快递员工作？侯延波介绍，2025年将为快递员群体营造更好工作环境，包括深入推进关爱快递员“暖蜂行动”，联合开展“快递从业青年服务月”活动，优化升级“暖蜂驿站”服务功能，重点推动解决快递员进门、停车、职业发展等“急难愁盼”问题。同时，为更好保障该群体的基本劳动权益，国家邮政局将联合有关部门开展劳动合同制度专项行动，督促快递企业依法与快递员签订劳动合同、为快递员缴纳社会保险，进一步扩大社保覆盖面。

(责编：白宇、卫嘉)

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