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央行今年将创新宏观审慎政策工具

2025年02月22日06:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京2月21日电（记者徐佩玉）记者从中国人民银行获悉，中国人民银行日前召开2025年宏观审慎工作会议，部署下一阶段重点任务。

　　会议认为，2024年中国人民银行加快完善中央银行制度，健全宏观审慎政策和治理机制，加强金融重点领域宏观审慎管理，强化系统重要性金融机构服务实体经济能力，持续优化房地产金融政策，维护金融市场稳健运行，完善跨境人民币业务管理，提升跨境金融服务水平。截至2024年末，人民币位列全球第四位支付货币、第三位贸易融资货币，人民币国际化水平稳步提升。

　　会议要求，2025年宏观审慎工作要加强宏观经济金融分析研判，立足实体经济发展和人民群众对金融服务的需求，探索拓展中央银行宏观审慎与金融稳定功能，健全宏观审慎政策体系，创新宏观审慎政策工具，推动经济持续回升向好，维护金融市场稳健运行。完善房地产金融管理，助力房地产市场止跌回稳，支持构建房地产发展新模式。推进人民币跨境使用，增强跨境支付、计价、投融资等功能，进一步促进贸易投融资便利化。发展人民币离岸市场，发挥货币互换和人民币清算行作用，加快建设上海国际金融中心，巩固提升香港国际金融中心地位。

(责编：白宇、卫嘉)
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