本报记者 高 乔

在法国巴黎大皇宫拍摄的人工智能行动峰会现场。

新华社/美联

在日前法国巴黎举行的人工智能行动峰会上，“中国成功”引发热议。随着中国人工智能技术和相关产业的快速发展，中国在人工智能治理领域的经验引发全球关注，在全球人工智能浪潮中展现亮眼“中国航标”。

中国主张：

“坚持发展和安全并重的原则，通过对话与合作凝聚共识”

在人工智能行动峰会（简称“巴黎AI峰会”）上，来自全球100多个国家和地区1500名与会者围绕建立一个包容而高效的AI国际治理框架展开讨论。“人工智能技术及其应用进展”等边会聚焦中国人工智能发展，中国的亮眼AI发展成果和治理经验引发国际关注。

“AI全球治理应超越地缘政治干扰，中方愿与国际社会携手，共同促进AI安全发展。”中国外交部原副部长、清华大学战略与安全研究中心创始主任傅莹在边会期间表示，中国业界已经在政府支持下成立了对应国际上的“AI安全研究所（AISI）”的“中国人工智能发展与安全研究中心”。在中国AI技术应用和安全治理领域存在一个多元化和多样化的生态环境，有多个政府部门、机构、企业在关注和投入安全治理问题。网络的建立可以让大家都有机会参与和分享知识、信息，增强能力建设，同时积极参加国际对话合作。

北京大学博雅特聘教授、中国经济研究中心主任姚洋在参与边会后接受本报记者采访时说：“在巴黎AI峰会上，包括法国、中国、印度、欧盟在内的多个国家和国际组织共同签署了《关于发展包容、可持续的人工智能造福人类与地球的声明》。但是，美国和英国未签署该声明，这一定程度上削弱了与会多国建设AI国际治理框架的努力。部分与会者将AI视作地缘政治竞争的工具。而中国主张加强AI治理领域的国际合作，在发展与安全间取得良好平衡，这有助于推动AI国际治理框架建设。”

“在AI治理领域，全球多国采取不同治理策略。美国在AI技术创新方面保持领先优势且希望扩大优势，推动AI技术在军事、国防等领域的应用，获取AI国际竞争中的主导权。欧盟更加注重AI发展的规范性，重视安全、伦理、法律问题，推出全球首个全面规范AI开发与使用的法律框架《人工智能法案》，注重搭建国际合作规范框架。中国、印度等发展中国家更加强调AI技术的普惠性，注重以AI技术为各产业发展赋能，助力发展中国家产业转型升级。新加坡在AI基础设施建设、建设智慧城市等方面取得较为先进的经验。韩国凭借在芯片、半导体产业的优势，致力于推动AI与制造业结合发展。”对外经济贸易大学国家安全与治理研究院常务副院长陈须隆接受本报记者采访时分析。

近年来，随着AI技术与产业的快速发展，中国政府不断完善AI治理，坚持发展和安全并重。

2023年10月，中国提出的《全球人工智能治理倡议》中强调，在世界和平与发展面临多元挑战的背景下，各国应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持发展和安全并重的原则，通过对话与合作凝聚共识，构建开放、公正、有效的治理机制，促进人工智能技术造福于人类，推动构建人类命运共同体。

2023年7月，中国公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，提出坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。此前，中国通过《新一代人工智能发展规划》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等战略规划与法律文件，逐渐构建涵盖数据安全、算法透明性、伦理规范的法律框架。

中国经验：

“在鼓励创新与管控风险之间保持平衡，相关技术创新企业涌现”

中国AI技术创新的亮眼成绩和关于AI治理的经验，在巴黎AI峰会中获得许多共鸣。

法国米斯特拉尔人工智能公司共同创始人阿瑟·门施认为，在全球人工智能竞赛中，中国人工智能的突破为欧洲提供了启发，“从深度求索（DeepSeek）的成功中，我们看到公司乃至欧洲在AI领域实现提升的希望”。

欧盟支持的人工智能项目DIVERSIFAIR的研究员史蒂文·费特曼指出，像DeepSeek这类人工智能企业的发展，需要更加平等、公平的环境。某些国家实施科技制裁等行为，不利于人工智能行业的发展。“只有人工智能在全球获得更广泛发展，我们才能拥有更多的创新和发展的源泉。”

在巴黎AI峰会期间，傅莹阐述了中国对AI风险两个层面的关注：一个是应用中的风险。一方面，中国政府早在2017年就制定《新一代人工智能发展规划》，提出AI安全、可控与可持续发展的要求，目前AI已在经济、金融、城市管理、医疗和科研等领域全面应用，风险与挑战并存，政府在鼓励创新与管控风险之间保持平衡，并涌现出一批专门应对AI安全问题的技术创新企业；另一方面，中方着眼未来风险参与国际合作，先后发布《全球人工智能治理倡议》、签署《布莱奇利宣言》，并同各方推动联合国大会通过加强人工智能能力建设国际合作决议，获得140多个国家支持，对AGI（通用人工智能）风险的理论和技术探讨也高度关注，中国科技界与国际同行在认识层面基本同步。

姚洋分析，中国在AI领域属于后起之秀，目前正日渐跻身全球领先行列。在AI技术创新方面，美国保持领先地位，中国、欧洲多国跟随其后。在AI技术应用方面，中国堪称AI应用第一大国，应用场景丰富，应用推广迅速，商业模式持续创新，在许多AI应用垂直领域积累了独特经验。例如在自动驾驶领域，中国汽车工业快速增长，电动车生产占全球市场份额快速提升，为自动驾驶技术推广应用提供巨大应用场景，中国自动驾驶技术也由此走在世界前列。由大市场、丰富场景激发的AI技术应用，在AI发展与安全中寻找平衡点，是中国AI技术发展和治理的一大特色。

陈须隆分析，中国在人工智能治理领域具有一些“先天优势”：一方面，中国较早确立关于AI发展与治理的顶层战略，北京、深圳、杭州等AI产业发展较快的地方相继出台各自的发展规划战略，从AI产业发展早期就注重兼顾发展与安全。另一方面，中国AI应用发展迅速，技术创新突破不断涌现，AI相关产业市场庞大，为AI发展提供海量数据支持和应用场景，中国政府及相关企业、机构在数据基础设施建设方面提供支持，帮助AI应用更全面地应用于社会多产业、领域，实现AI治理理念到实践的深度结合。此外，中国坚持普惠包容、共商共建共享的AI国际合作理念，致力于让中国AI技术发展成果惠及更多国家，尤其是发展中国家。

中国贡献：

“积极推动人工智能普惠发展，帮助发展中国家加强能力建设”

“也许有一天，事实上我认为我们正在迅速走向这一天，我们有可能创造出极其强大的系统，它可能远远超出一般人类的能力，但我们仍然不知道如何控制这些系统。为了应对这一风险，各国在AI全球治理领域展开合作格外重要。”国际治理创新中心全球人工智能风险倡议执行主任邓肯·卡斯-贝格斯近日表示，从最近几个月的观察来看，他认为各国有希望合作设计出某种机制、流程或者机构，但做到这些需要全世界最优秀的人才，而他认为许多这样的人才会来自中国。

日前，中国外交部发言人表示，中国积极拥抱智能变革，大力推进人工智能创新发展，重视人工智能安全，支持鼓励企业自主创新，为全球人工智能发展作出了积极贡献。中国积极推动人工智能普惠发展，帮助发展中国家加强能力建设，主张开源人工智能技术，促进人工智能服务的可及性，实现各国共享智能红利。“同时，我们反对以意识形态划线，反对泛化国家安全概念、将经贸科技问题政治化的做法。”

“中国关于全球人工智能治理的倡议与中国外交理念相契合，有几大亮点值得关注。”陈须隆分析，其一，中国主张发展人工智能应坚持“以人为本”理念、“智能向善”的宗旨，认为人工智能发展的目标是让民众生活更加幸福，从而促进人类文明进步。其二，中国主张发展人工智能应坚持相互尊重、平等互利的原则，各国无论大小、强弱，无论社会制度如何，都有平等发展和利用人工智能的权利。近期引发全球关注的DeepSeek开源大模型充分体现了中国提倡的开源、普惠、平权使用人工智能的理念。其三，中国主张推动建立风险等级测试评估体系，逐步建立健全法律和规章制度，通过法治完善全球AI治理。此外，中国坚持增强发展中国家在人工智能全球治理中的代表性和发言权，不断弥合智能鸿沟和治理能力差距，展现了中国在AI治理领域的作为发展中国家一员、维护多边主义的一贯立场。

针对非洲法语区的法律智能平台LegOmnia联合创始人让-帕特里克·贝尔托认为，非洲存在着各种问题，其中包括能源问题。60%的人口生活在能源不安全的环境中，无法实行美国那样的高耗能发展模式。开源将促进平等，也将促进人们获得更多的机会。DeepSeek的优异表现真的令人鼓舞，这为资源有限的非洲提供了一种解决方案。

“当前，全球AI治理面临的挑战主要来源于部分AI强国采取的竞争策略和单边主义，希望通过AI优势，巩固自身霸权；此外，AI军事化趋势、AI带来的网络安全问题若无法进行及时有效的全球治理，可能增强AI‘双刃剑’的负面效应。”陈须隆分析，中国支持联合国在全球AI治理中发挥更加重要的积极作用，愿意与其他国家展开交流合作，尤其希望通过与发展中国家的AI合作，弥合智能鸿沟，赋能经济发展，践行“以人为本”“智能向善”等AI治理理念，加强全球人工智能协调治理。

(责编：白宇、卫嘉)

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