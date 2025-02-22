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以旧换新政策成效持续显现

2025年02月22日08:11 | 来源：光明日报
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原标题：以旧换新政策成效持续显现

本报北京2月21日电 记者董蓓从商务部获悉，截至2月19日24时，全国汽车报废更新16.9万辆，超397万名消费者购买12大类家电以旧换新产品超487万台，超2671万名消费者申请手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品购新补贴，电动自行车以旧换新64.7万台。

受以旧换新政策带动，相关行业保持较快增长势头，今年以来，全国报废汽车回收量同比增长约35%，新能源乘用车零售量同比增速超20%。

今年以来，商务部会同各地区、各相关部门加力扩围实施消费品以旧换新，推动惠民举措早落地、群众早受益。商务部办公厅副主任、新闻发言人何亚东介绍，在工作过程中，各地因地制宜，创新工作方法，形成了不少好经验好做法。比如，河北建立电动自行车以旧换新跨部门协同工作机制，打造旧车销户、旧电池回收、新车上牌“一站式服务”，便利群众交旧换新。浙江鼓励地市自主增加补贴品类，构建起“12+N”的家电以旧换新品种体系，更好满足群众多样化消费需求。广西新设线上报名渠道，支持商家通过政务微信公众号在线申请参与以旧换新活动，让数据“多跑路”、商家“少跑腿”。

“下一步，商务部将进一步优化工作流程，强化改革赋能，抓好宣传推广，推动消费品以旧换新取得更大成效。”何亚东表示。

(责编：杨曦、李楠桦)
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