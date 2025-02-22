原标题：江西发现一蜘蛛新物种

本报上饶2月21日电（记者王洋、李玉兰、胡晓军）日前，记者从江西铜钹山国家级自然保护区获悉，该自然保护区与井冈山大学蜘蛛生物学研究团队在生物多样性本底资源调查中发现了蜘蛛新物种——铜钹山奥塔蛛。该研究成果在国际期刊《生物多样性数据》上发表。

铜钹山奥塔蛛隶属于蜘蛛目刺足蛛科奥塔蛛属，是典型的游猎型蜘蛛，栖息于落叶层或腐殖质中。其雄蛛触肢器具有粗壮且强弯曲的胫节后侧突及近三角形盾片端突，而雌蛛外雌器具有窄而长的中隔，不同于其他奥塔蛛种类，因此被认定为新种。井冈山大学生命科学学院副教授刘科科介绍，该类群是江西发现的第34种奥塔蛛属新物种，系该地区广布型蜘蛛类群，科研团队以自然保护区的名称命名，取名为铜钹山奥塔蛛。

江西铜钹山国家级自然保护区管理中心科研监测科科长林昌勇介绍，该蜘蛛是自然保护区内首次发现的蜘蛛类群新物种，在自然保护区的六个保护站均有分布。

据悉，江西铜钹山国家级自然保护区位于武夷山脉东段北坡，地处闽浙赣三省交界处，拥有丰富的物种资源和植被类型。新物种的发现增加了世界蜘蛛种类的数量，也为深入研究自然保护区的生物多样性提供了重要线索。

(责编：杨曦、李楠桦)

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