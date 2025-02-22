王轶辰

原标题：释放新型储能市场潜力

工业和信息化部等8部门近日联合印发实施《新型储能制造业高质量发展行动方案》，提出注重供给侧和应用端有效衔接。《行动方案》要求，从推进电源和电网侧储能应用、拓展工商业储能多元应用两方面发力，提升新能源存储、输配和终端应用能力。

专家表示，《行动方案》聚焦新型储能技术产品应用场景持续拓展，有利于更好满足电力、工业、能源、交通、建筑等多领域应用需求，加快构建新型能源体系，激活新型电力系统发展动能。

装机规模快速增长

党中央、国务院高度重视新型储能发展工作。2024年，“发展新型储能”首次写入《政府工作报告》。不久前颁布实施的《中华人民共和国能源法》规定，推进新型储能高质量发展，发挥各类储能在电力系统中的调节作用。相关部门科学统筹新型储能发展工作，推动行业迈上高质量发展新台阶。

2024年，新型储能装机规模突破7000万千瓦。截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，约为“十三五”末的20倍，较2023年底增长超130%。

从单站装机规模看，新型储能电站逐步呈现集中式、大型化趋势。截至2024年底，10万千瓦及以上项目装机占比62.3%，较2023年提高约10个百分点；1万千瓦至10万千瓦项目装机占比32.8%；不足1万千瓦项目装机占比4.9%。从储能时长看，4小时及以上新型储能电站项目逐步增加，装机占比15.4%，较2023年底提高约3个百分点。

新型储能快速发展的同时，技术创新不断取得突破。30万千瓦级压缩空气储能电站建成投产，推动国产化大容量空气压缩机、透平装备的研发应用，带动我国压缩空气储能技术走在世界前列。钠离子电池储能项目落地，进一步深化大型钠离子储能电站应用探索。多地建成构网型储能项目，有效提升新型储能支撑电网安全稳定运行能力。

“新型储能产业发展全方位带动产业创新、扩大内需、人才培养和国际合作。”国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦表示，新型储能科技含量高、产业链条长、涉及环节多，已培育众多创新型企业，促进关键核心技术攻关，推动产业提质增效。同时，新型储能布局灵活、建设周期短、应用场景广泛，“十四五”以来，新型储能直接带动项目投资近2000亿元，促进打造产业集群，成为经济发展绿色新引擎。

利用水平持续提高

新型储能在新型电力系统中发挥重要调节性作用，有力促进新能源开发消纳，服务“双碳”战略实施，已成为社会共识。

山东是新型储能装机大省。在刚刚过去的冬季用电高峰，山东省首批大规模电网侧储能示范项目——聊城莘县观城镇100兆瓦/200兆瓦时储能电站，有力保障了电网安全运行。

国网聊城供电公司调控中心副主任周海全介绍，该储能电站通过220千伏送出线路接入220千伏仙鹤变电站，该站最大功率为100兆瓦，储能容量达到200兆瓦时，能够支持约5万户家庭同时用电4小时。“电站投运以来，每年平均峰谷运行充放电次数约280次，有效缓解了电网高峰时段供电压力，提升了新能源利用率，提高了电网供电质量和可靠性。”周海全说。

近年来，我国新型储能调用方式持续完善，利用水平逐步提升。据电网企业统计，去年1月至8月，全国新型储能累计充放电量约260亿千瓦时，等效利用小时数约620小时。其中，国家电网公司经营区新型储能累计充放电量约220亿千瓦时，南方电网公司经营区新型储能累计充放电量约30亿千瓦时。

在电力平衡较为紧张的山东、江苏、浙江、安徽、内蒙古等省（区），新型储能最大顶峰同时率均达90%以上，实际顶峰能力已达前期验证最高水平，大幅提升电力保供能力。重庆市新型储能提供顶峰能力140万千瓦，可单次放电280万千瓦时。广东省多座独立储能电站每天“两充两放”高频次响应电网调度要求，有效增强了全省电力保障能力。

边广琦透露，下一步将持续完善新型储能发展政策体系，引导新型储能科学配置和合理调用，促进新型储能在更多场景发挥功效，支撑新型能源体系和新型电力系统建设。

推动行业高质量发展

新型储能的效用持续放大，但上游制造业的日子并不好过。过去两年，储能系统价格一路走低。激烈的竞争让新型储能制造企业陷入价格战，导致行业普遍微利及亏损。如何推动新型储能制造业健康有序发展成为关注焦点。

在远景高级副总裁、远景储能总裁田庆军看来，储能内卷的主要原因是储能没有发挥其应有价值。目前，储能对于风电和光伏的建设者来说更多是一种成本负担。虽然政府会给一些补贴，电网也会提供一些调峰调频补偿，但这些收益仍无法支撑储能合理投资回报。

电力市场交易、租赁市场以及政策补贴等方面存在的问题也加剧了储能内卷。另外，储能电芯成本占储能系统总成本60%，且电芯生产具有连续性要求。由于过去几年电芯供需错配，很多企业为保持产线连续生产，宁愿亏钱也不愿停产，也导致了储能电芯价格战。

激烈竞争下，储能行业将经历一轮淘汰赛。“未来只有具备核心竞争力和创新能力的企业才能在市场上立足。”田庆军认为，随着电力系统中风电、光伏发电量渗透率的持续提高和电力现货市场持续推进，储能在构网、市场交易上的能力将决定其为客户创造的价值，最终通过溢价回报给储能厂商，并加速整个行业的优胜劣汰。

为推动新型储能制造业高质量发展，《行动方案》共提出实施新型储能技术创新行动、产业协同发展推进行动、产业转型升级发展行动、示范应用场景拓展行动、产业生态体系完善行动、贸易投资合作提升行动等六项行动。

工业和信息化部电子信息司有关负责人透露，将鼓励地方出台支持新型储能制造业技术进步和转型升级发展的专项政策。支持新型储能关键技术攻关，开展多场景新型储能应用试点示范，在储能产品运输等环节为企业提供便利化服务。

(责编：杨曦、李楠桦)

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