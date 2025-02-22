王金虎 刘 兴 夏先清 杨子佩

原标题：春耕春管尽显“科技范”

当前正值春耕备耕关键时节，田间地头一派繁忙景象。各地积极行动，多措并举，全力推进春耕春管工作，为全年粮食稳产增产筑牢根基。

提前谋划农资供应

农资供应有保障，春耕才能底气足。在山东省菏泽市巨野县太平镇为农服务中心库房内，有机肥、复合肥、农药等农资储备充足，智能化机械也已准备就绪。“我们储备了化肥、种子、农药1300多吨，同时新添置了10余台智能化机械，能保障春季正常生产。”该中心主任吴勇介绍。当前，巨野县85万亩冬小麦长势明显好于往年，为夏粮丰收奠定了坚实基础。

2月19日，位于江西省南昌市南昌县的向塘西车站物流专用线上，一列列满载化肥等春耕物资的列车正紧张地卸车作业。面对春耕物资的大量需求，向塘西车站全力提高装卸效率，为农户春季播种送去“及时雨”。

“节后我们车站到达的化肥量比去年同期增长了近10%。”向塘西车站调度车间值班站长万尧民说，调度指挥中心将春耕物资运输保障与编组站自动化系统深度融合，优先将运输生产动力向春耕物资倾斜，确保“快装、快运、快卸”。

在南昌市，农业农村部门多措并举推进农资筹备工作。为确保春耕物资及时到位，南昌市龙头岗综合码头、铁路港货场等重点物流枢纽加紧装卸种子、化肥等农资产品。南昌县武阳镇科源种业的生产车间内，7条数字化全自动生产线开足马力，车间外一袋袋种子通过传送履带整齐地码上货车，呈现出一派火热的生产场景。

在山东省济宁市嘉祥县老僧堂为农服务中心，技术人员正在逐台检修保养农机具，为农机具做全身“体检”。“我们组织了16台（套）大型拖拉机、6台自走式植保喷药机、25架无人机、4台小麦自走式镇压机和4台（套）自走卷盘式灌溉机械，全力保障春季农业生产。”老僧堂为农服务中心负责人张庆贵说。

目前，山东小麦苗情好于常年，预计今年春季生产投入农机具115万台（套），全省各级农机服务机构已检修农机具84万台（套），培训机手和修理工158万人次。

智慧农业无处不在

在河南省周口市1100多万亩农田里，春季农业生产正如火如荼地进行着。与以往不同的是，科技的作用在田间地头愈发凸显，一幅“科技春耕图”正徐徐展开。

“以前灌溉是个头疼事儿，现在有了智能化灌溉设备，只需轻轻一点手机，水肥一体机就能迅速启动。小水滴灌，每亩灌溉成本不到10元，节水70%、节肥20%，真是太方便了！”在商水县高标准农田示范区，全国粮食生产先进个人邱守先正通过手机轻松管理着他的2100亩麦田。只见他轻点手机屏幕，田地里的喷灌设施依次出水，喷头360度旋转均匀地将水洒向田间。

何时浇、浇多少、怎样量化，过去靠经验，现在靠数据。在商水县高标准农田示范区管理中心，农技人员通过天空地一体化监测系统，对气象、土壤墒情、病虫害等信息进行实时监测和调控。“这些数据如同农业生产的‘指挥棒’，为农民提供了科学、准确的决策依据。”正在值班的县农技人员介绍，在春管中，大数据平台能根据卫星遥感连续监测的小麦生长参数，实时反映小麦的生长差异图像，并对差异值进行分等定级，作出长势评价，再分类精准指导。

在山东省聊城市莘县古城镇的6.1万多亩高标准农田里，2台自走式喷杆喷雾机来回穿梭进行植保作业。“我们采用先进的水肥一体化喷滴灌设施，确保小麦在春季能够得到充足的水分和营养供应。”合作社负责人史文娜介绍。

在河南省周口市太康县马头镇，种植服务协会会长刘亚洲看着在麦田上空来回盘旋喷洒肥料和农药的植保无人机，高兴地告诉记者，他流转的3000亩土地全部种上了小麦，用无人机打药施肥，一台一天可以作业500多亩，效率是人工的10倍以上。在科技的助力下，各地农作物耕种收综合机械化率不断提高，粮食产量稳步提升。

多措并举护航春耕

春耕备耕离不开金融活水的浇灌。前不久，农行山东济南章丘支行投放济南市首笔“强村贷—粮食规模种植贷”11.96万元，实现金融服务农业领域的新突破。作为服务“三农”的主力军，农行山东省分行聚焦高标准农田建后运营和管护资金需求，为种植大户、农民合作社等提供“粮农e贷”“生产托管贷”“农机贷”等多样化产品服务。其中，为五征集团发放全国农行首笔“农机贷”1亿元，近3年累计支持设施农业项目25个，审批金额42.4亿元。

为护航春耕生产，南昌各地邀请农业专家深入田间，为农作物种植“把脉开方”。2月16日，南昌市红谷滩区种粮大户陈新生热情邀请市农科院高级农艺师刘宗发走进自己的油菜地。刘宗发仔细查看后耐心指导：“油菜目前长势不错，后期要注意病虫害防治和肥料用量的调整。蕾薹期和开花期格外关键，管理好坏直接影响产量。”

近年来，南昌积极推广土地流转托管模式，培育了一批新型农业企业，以市场化的方式提升农机作业、无人机飞防植保等农业社会化服务水平，提高生产效率。在南昌市新建区联圩镇的农田里，几台挖掘机长臂挥舞。伴着机械轰鸣，数条沟渠很快就在田间成型。“现在把沟渠开了，把土地松一松，以便更好蓄水。”“田管家”熊正国说。

“‘田管家’是农业企业聘请的职业经理人，村民把土地流转给企业，不仅每年有600元一亩的租金，还能到农业公司务工获得报酬或分红。”联圩镇副镇长何景懿介绍，通过土地流转打开了农业规模化、集约化、高效化经营管理的大门，生产成本显著降低。

(责编：杨曦、李楠桦)

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