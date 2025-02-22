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证监会去年罚没金额共153亿元

2025年02月22日08:26 | 来源：经济日报
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原标题：证监会去年罚没金额共153亿元

本报北京2月21日讯（记者祝惠春）最高人民检察院、中国证券监督管理委员会21日联合举行新闻发布会透露，2024年，证监会办理各类案件739件，作出处罚决定592份，罚没款153亿元，超过上一年两倍，其中对恒大地产财务造假案罚款超40亿元，会同财政部对恒大地产案审计机构开出4.41亿元的同类案件“史上最大”罚单。全年共查处包括财务造假在内的信息披露违法案件135件，同比增长17%，居各类案件数量之首；处罚操纵市场案42件，案均罚没款约1.2亿元，居各类案件罚没金额之首。在刑事打击方面，2024年证监会共移送各类案件163件，移送涉嫌犯罪主体600余人。

据介绍，2024年对61起财务造假案件作出行政处罚，同比增长17%；案均处罚金额1577万元，同比增长12%；对7起案件按照法定高限处以罚款，同比增长75%；对69名“董监高”人员实施市场禁入，同比增长9.5%。

(责编：杨曦、李楠桦)
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