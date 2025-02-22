原标题：递延纳税政策去年吸引外商在华再投资增15%

本报北京讯（记者董碧娟）国家税务总局最新数据显示，2024年，享受递延纳税政策的外商在华再投资金额达1622.8亿元，同比增长15%，再创新高。

外商再投资递延纳税政策，即对境外投资者从我国境内居民企业分配的利润，凡直接投资于我国境内项目和领域的，暂不征收预提所得税。据国家税务总局国际税务司有关负责人介绍，具体来看，外商在华再投资有四方面亮点：一是共建“一带一路”国家投资者再投资金额增长迅猛。2024年，共建“一带一路”国家投资者享受递延纳税的再投资金额同比大幅增长95.7%。二是日本、美国投资者投资金额稳步增长。2024年，日本、美国投资者再投资金额同比分别增长1.6倍和26%。三是再投资行业持续扩围。2024年，再投资资金流向企业涉及68个行业大类，较上年增加3个行业大类。其中，专用设备制造业、医药制造业吸引外商再投资金额同比分别增长1.3倍和24%。四是西部地区再投资吸引力增强。2024年，西北、西南等西部地区再投资增长较快，吸引外商再投资金额同比增长60.6%。

(责编：杨曦、李楠桦)

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