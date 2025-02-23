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春运期间长江干线客运量同比增长25%

2025年02月23日15:33 | 来源：新华网
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　　新华社武汉2月23日电（记者张阳、李思远）记者从交通运输部长江航务管理局获悉，春运期间长江干线累计客运量达728.81万人次，同比增长25.04%。其中，重庆、武汉、南京、宜昌等沿江城市车客渡船累计客运量达628.72万人次，同比增长26.56%。

　　水上旅游持续升温，沿江主要城市滨江游轮累计客运量达100.08万人次，同比增长16.28%。

　　货运方面，春运期间长江干线船舶进出港货物量达3.78亿吨，完成8147.74万吨煤炭、1236.12万吨石油天然气、979.81万吨粮食安全运输。

　　长江航道管理部门介绍，为保障水运安全畅通，执法人员和运维保障人员24小时在岗，利用三维激光雷达测绘、无人机巡航等手段，对长江干线2800余公里航道“无死角”监控。

(责编：宋心蕊、袁勃)
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