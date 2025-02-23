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9020万人次！2025年民航春运两大指标创新高

2025年02月23日15:33 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月23日电（记者黄垚）记者23日从中国民航局获悉，2025年春运期间（1月14日至2月22日），全国民航累计运输旅客9020万人次，较2024年春运同期增长7.4%，累计保障航班73.9万班，旅客运输量和航班数量均创历史新高。

　　据介绍，春运期间旅客运输需求较往年明显增长。国内热门航线集中在“4+2+N”三个圈层，“北上广蓉”四个地区间的航线仍是春运运输主干道；东北、海南等“冰雪游”“避寒游”目的地需求旺盛；福州、无锡、阆中等具有浓郁传统春节特色的文旅城市旅客吞吐量显著增长。

　　同时，得益于中国免签“朋友圈”进一步扩大，春运跨境出行需求也有较大幅度增长，日均国际客运航班（往返）1921班，比2024年春运同期增长27.1%。

　　从高峰时段看，民航春运从过去“火几天”升级为“火全月”。除了除夕当天外，春运期间民航单日旅客运输量均稳定在200万人次以上，日运输旅客量变化趋势较往年更加平稳。春节假期期间，全民航累计运输旅客1824万人次，日均228万人次，创春运历史同期新高。

(责编：宋心蕊、袁勃)
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