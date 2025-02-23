新华社北京2月23日电 商务部新闻发言人23日就美对我海事、物流、造船等领域宣布拟议限制措施答记者问时表示，2024年3月以来，中美双方已就美对华海事、物流和造船业相关调查开展多轮沟通。中方反复申明对301调查看法，并提供中方立场非文件，要求美方回归理性客观，停止将美国内产业发展问题甩锅到中方头上。但遗憾的是，美方还是一意孤行，在错误的道路上越走越远。

有记者问：美东时间2月21日，美国贸易代表办公室宣布，将就其对中国海事、物流、造船等领域采取的限制措施征求公众意见。请问商务部对此有何回应？商务部新闻发言人作出上述回应。

发言人说，此前美对华加征301关税已被世贸组织专家组裁定违反世贸规则，受到众多世贸组织成员反对。美方出于国内政治需要，滥用301调查手段，是对多边贸易体制的进一步破坏。美方提出的征收港口费等拟议限制措施损人害己，不仅无法振兴美国造船业，反而会提高与美国相关航运路线运输成本，增加美国内通胀压力，降低美国商品全球竞争力，损害美国港口、码头运营商和工人的利益，美国内对此也有很大反对声音。有关国家和组织也对美方调查表示反对和不满。

发言人表示，中方敦促美方尊重事实和多边规则，停止错误做法。中方将密切关注美方动向，并采取必要手段捍卫自身合法权益。

(责编：宋心蕊、袁勃)

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