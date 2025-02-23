新华社北京2月23日电 题：春运平稳收官，出行人数再创新高——2025年春运盘点

新华社记者

2月22日，2025年春运正式落下帷幕。40天里，全社会跨区域人员流动量为90.2亿人次，出行人数再创新高。

高铁飞驰、汽车穿梭、飞机翱翔、巨轮远航……人们在春运交响曲中行进，960多万平方公里神州大地上，汇聚交织成流动中国的生动图景。

人潮涌动活力足

2月21日，春运临近尾声，但连接浙江杭州和宁波的主干道杭甬高速，仍旧持续迎来大量车流。

“今年春运，车流量比往年都要大。”浙江交通集团宁波管理中心工作人员安洋中说，“以杭甬高速的陆埠收费站为例，最高日均车流达4万辆次，峰值时间平均每分钟就有50辆车进出。”

今年春运，公路出行是主要出行方式。来自交通运输部的数据显示，春运期间，我国公路人员流动量为83.9亿人次。

作为大众化交通工具，铁路出行承担着保障人们长距离、大规模流动的职责。

2月20日中午，14名老挝游客组成的旅游团搭乘D88次中老铁路国际客运列车，免签入境云南省西双版纳傣族自治州。中老铁路春运期间累计发送旅客超290万人次，磨憨边检站统计数据显示，跨境游客超4.2万人次，比去年春运增长超49%。

持续增长的出行人数，彰显流动中国的生机与活力——

春节长假最后一天，人们推着行李箱在上海火车站内往来穿梭。这一天，上海站单日到达旅客约83.7万人次，创单日到达客流最高纪录；

滴滴出行数据显示，今年春运打车订单量比2024年春运上涨13%，其中兰州成为打车单量涨幅最高的省会城市，同比上涨103%；

春节8天假期，海口美兰、三亚凤凰、琼海博鳌三大机场共执行航班9488架次，运送旅客约161.3万人次，同比显著增长。

交通运输部运输服务司有关负责人表示，今年春运总体平稳有序，通过多种交通方式协同联动，各地交通运输部门全力保障人民群众平安便捷出行。

服务保障出行畅

“登机时还穿着裙子，现在就把棉衣棉裤换上了，真是太人性化了。”刚刚落地哈尔滨机场的广州游客黄女士深有感触。

借着今年亚冬会的热潮，“尔滨”吸引了大批游客。 “今年机场增设了21间更衣室，并设置感应穿衣镜、固定座椅、置物台等，力争让旅客们能够暖身、暖心又暖行。”黑龙江机场集团航站楼管理部负责人徐世宇说。

为有效保障充电站电力设备、充电桩设备安全稳定运行，国网辽宁朝阳供电公司在春节前后组织人员对朝阳市各充电桩桩体、性能、充电枪、充电线缆等进行细致检查。

“我们对充电桩设备及负责维护的公共充电站点开展了4轮全面体检，保障新能源车辆充电无忧。”国网辽宁朝阳供电公司营销部主任李超越说。

春运期间，各地区各部门采取多种保障措施，助力人们出行寻找“诗和远方”。

应对大客流、客流积压等紧急情况，安徽蚌埠站细化一日一表，精准掌握上下车人数、去向和列车运能情况，对重点列车每节车厢安排四人进入车厢中部疏导；

保障学生返校，武汉交通运输部门启动一站式接送服务，做好武汉市内交通接驳，协调公交、地铁、出租车等交通工具，最大限度满足人们出行需求；

面对寒潮降雪天气，山海关站组织应急除雪突击队，对关键地点进行不间断除雪清扫，保障京哈铁路大动脉安全畅通……

一次次温暖出行的背后，是各地区各部门的日夜付出。温馨舒适的出行环境，是他们矢志不渝的追求。

货畅其流运输忙

午后，“创新12”轮抵达山东港口日照港岚山港区。在汽运装车现场，装载机司机们熟练地操作设备，一辆辆装满货物的车辆有序驶向码头。

港外万家灯火，港内如火如荼。春运期间，山东港口多措并举确保物流通道畅通。数据显示，山东港口电煤、LNG、粮食、化肥等重要物资疏运突破1000万吨，创山东港口最佳春运成绩。

镜头向西移动，山西瓦塘站兴保铁路专用线上，满载煤炭的重载列车沿着铁轨穿越山河，将“乌金”送达华东沿海港口及能源需求腹地。

积极应对冬季能源保供，中国铁路太原局集团有限公司临汾综合段组织各站点精准对接每日装卸计划和装卸车进度，掌握货源上站、设备状态、等线排队等信息，持续提高运输能力。

春运期间，既要关注重要物资保通保畅，也要关注民生物资运输稳定。

除夕当天，天刚蒙蒙亮，货拉拉司机黄安全已经驾着货车，穿梭在花市、商超、生鲜市场之间。

“今年置办年货、购买花卉盆景的人比往年多了不少，帮助他们把货物运送回家过个好年，我自己也很高兴。”黄安全说。

春运期间，数以万计的货拉拉司机穿梭在城市的大街小巷，为民生物资运输贡献力量。平台数据显示，今年春运期间全国订单量同比增长31.4%。

40个日夜过去，神州大地迎来明媚春光。自信勤劳的中国人民，奋进在更加充满希望的一年。

(责编：宋心蕊、袁勃)

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