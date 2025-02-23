打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

奥林匹克全球合作伙伴再添一家中国企业

2025年02月23日16:34 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月22日电 （记者夏晓伦）2月20日，TCL&奥林匹克全球合作伙伴签约仪式在北京水立方举行。国际奥委会主席巴赫与TCL创始人、董事长李东生出席仪式并完成签约。

签约仪式现场。受访方供图

签约仪式现场。受访方供图

据了解，奥林匹克全球合作伙伴即“TOP计划”，国际奥委会全球最高级别的合作伙伴。获得这一身份，代表着合作企业在全球范围内的品牌实力和影响力。

国际奥委会主席巴赫表示：“国际奥委会很高兴宣布与TCL建立新的合作伙伴关系。TCL在支持世界各地的体育运动方面有着悠久的历史，现在正将其激励伟大事业的雄心推向新的高度，因为奥运会是最伟大、最鼓舞人心的全球体育舞台。”

TCL创始人、董事长李东生表示：“参与奥运，是中国几代人的集体情结。1984年，许海峰射落中国奥运首金的那一刻，中国女排姑娘们用拼搏精神缔造传奇的瞬间，让中国从此在奥运赛场上发出越来越耀眼的光芒。奥运精神始终激励着TCL成为体育事业最长情的伙伴，从中国女排到CBA，从国际篮联到NFL、美洲杯等，30余年来TCL与全球体育事业携手前行。”

李东生还表示，期待通过与国际奥委会的合作，以科技赋能体育，以体育连接世界，让智能产品与科技更好地为运动员服务，以前沿显示为全球用户带来沉浸式观赛体验，助力奥运会迈向全新的科技篇章。

目前，体育营销已成为中国企业全球化拓展、构建全球化品牌的关键抓手。据了解，TCL连续30余年布局体育及娱乐IP，通过“全球本土化”营销策略，将品牌与当地文化相融合，在足球、篮球、橄榄球多个领域加速渗透全球各个市场，打造多元化、年轻化的体育IP矩阵，同时逐步从区域零散IP合作，逐步升级至区域顶级IP合作。

公开资料显示，在欧洲，西班牙、意大利、德国、波兰、斯洛伐克等五支国家队已成为TCL官方合作伙伴，同时与英超豪门俱乐部阿森纳达成合作；在北美，TCL签约成为NFL职业橄榄球大联盟官方合作伙伴；在南美，TCL赞助巴西男女国家足球队、巴西足球联赛裁判员，连续三届成为南美解放者杯全球合作伙伴和美洲杯官方合作伙伴；在澳大利亚，TCL则赞助了AFL澳式橄榄球联盟。

“奥林匹克全球合作伙伴的身份，将为构建世界一流品牌供关键支撑。我们不仅要开拓全球市场，更要构建全球化经营能力，在品牌理念和文化层面与全球消费者产生共鸣。同时这一身份也将最大程度上帮助我们在前沿显示、绿色低碳、AI应用等领域持续创新，服务全球用户。”李东生说。

李东生还建议，中国企业出海要关注以下几个方面：一是走高端化路路径，在海外推出高端产品、打造高端品牌；二是践行本土化理念，实现本土研发、本土生产、本土营销；三是通过与当地共建工业能力，赋能当地产业链，为所在地经济社会发展做出贡献，实现共赢共享，从而实现自身的全球化可持续发展。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
加速融合 家电行业借赛事IP驱动技术革新
　　人民网北京2月22日电 （记者许维娜）2025FIFA世俱杯倒计时4个月，这场备受瞩目的足球盛宴的筹备工作正紧锣密鼓地推进。 在体育赛事的筹备进程中，各方合作伙伴扮演着关键角色。…
奥林匹克全球合作伙伴再添一家中国企业
　　人民网北京2月22日电 （记者夏晓伦）2月20日，TCL&奥林匹克全球合作伙伴签约仪式在北京水立方举行。国际奥委会主席巴赫与TCL创始人、董事长李东生出席仪式并完成签约。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部