人民网北京2月22日电 （记者夏晓伦）2月20日，TCL&奥林匹克全球合作伙伴签约仪式在北京水立方举行。国际奥委会主席巴赫与TCL创始人、董事长李东生出席仪式并完成签约。

签约仪式现场。受访方供图

据了解，奥林匹克全球合作伙伴即“TOP计划”，是国际奥委会全球最高级别的合作伙伴。获得这一身份，代表着合作企业在全球范围内的品牌实力和影响力。

国际奥委会主席巴赫表示：“国际奥委会很高兴宣布与TCL建立新的合作伙伴关系。TCL在支持世界各地的体育运动方面有着悠久的历史，现在正将其激励伟大事业的雄心推向新的高度，因为奥运会是最伟大、最鼓舞人心的全球体育舞台。”

TCL创始人、董事长李东生表示：“参与奥运，是中国几代人的集体情结。1984年，许海峰射落中国奥运首金的那一刻，中国女排姑娘们用拼搏精神缔造传奇的瞬间，让中国从此在奥运赛场上发出越来越耀眼的光芒。奥运精神始终激励着TCL成为体育事业最长情的伙伴，从中国女排到CBA，从国际篮联到NFL、美洲杯等，30余年来TCL与全球体育事业携手前行。”

李东生还表示，期待通过与国际奥委会的合作，以科技赋能体育，以体育连接世界，让智能产品与科技更好地为运动员服务，以前沿显示为全球用户带来沉浸式观赛体验，助力奥运会迈向全新的科技篇章。

目前，体育营销已成为中国企业全球化拓展、构建全球化品牌的关键抓手。据了解，TCL连续30余年布局体育及娱乐IP，通过“全球本土化”营销策略，将品牌与当地文化相融合，在足球、篮球、橄榄球多个领域加速渗透全球各个市场，打造多元化、年轻化的体育IP矩阵，同时逐步从区域零散IP合作，逐步升级至区域顶级IP合作。

公开资料显示，在欧洲，西班牙、意大利、德国、波兰、斯洛伐克等五支国家队已成为TCL官方合作伙伴，同时与英超豪门俱乐部阿森纳达成合作；在北美，TCL签约成为NFL职业橄榄球大联盟官方合作伙伴；在南美，TCL赞助巴西男女国家足球队、巴西足球联赛裁判员，连续三届成为南美解放者杯全球合作伙伴和美洲杯官方合作伙伴；在澳大利亚，TCL则赞助了AFL澳式橄榄球联盟。

“奥林匹克全球合作伙伴的身份，将为构建世界一流品牌供关键支撑。我们不仅要开拓全球市场，更要构建全球化经营能力，在品牌理念和文化层面与全球消费者产生共鸣。同时这一身份也将最大程度上帮助我们在前沿显示、绿色低碳、AI应用等领域持续创新，服务全球用户。”李东生说。

李东生还建议，中国企业出海要关注以下几个方面：一是走高端化路路径，在海外推出高端产品、打造高端品牌；二是践行本土化理念，实现本土研发、本土生产、本土营销；三是通过与当地共建工业能力，赋能当地产业链，为所在地经济社会发展做出贡献，实现共赢共享，从而实现自身的全球化可持续发展。

(责编：罗知之、高雷)

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