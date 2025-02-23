人民网北京2月23日电 （方经纶）2月23日，2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》（以下简称《意见》）正式对外发布。《意见》明确指出，“不允许城镇居民到农村购买农房、宅基地，不允许退休干部到农村占地建房。”

“城里人下乡到农村买宅基地这个口子不能开，退休干部到农村占地建房这个口子也不能开，这样的底线要守住。”农业农村部农村经济研究中心主任金文成在解读文件时表示，“宅基地”，是农民合法取得的住房，在宅基地的改革过程中，要注意守住红线和底线。

对于如何“盘活”宅基地这一农村重要资源，《意见》要求，管好用好农村资源资产。扎实做好房地一体宅基地确权登记颁证。探索农户合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方式盘活利用的有效实现形式。

同时，《意见》明确，有序推进农村集体经营性建设用地入市改革，健全收益分配和权益保护机制。

(责编：申佳平、章斐然)

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