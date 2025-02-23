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中央一号文件首提的“农业新质生产力”，如何理解？

2025年02月23日19:53 | 来源：人民网
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人民网北京2月23日电 （方经纶）2月23日，2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》（以下简称《意见》）正式对外发布，并首次提出“农业新质生产力”。

《意见》提出，推进农业科技力量协同攻关。以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。

“农业新质生产力的内涵是比较丰富的，包括现在的生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等，这些应用能够有效改变农业生产发展的状况，对我们加快农业现代化进程具有重要意义。”农业农村部农村经济研究中心主任金文成在解读文件时作出如上表述。

《意见》要求，瞄准加快突破关键核心技术，强化农业科研资源力量统筹，培育农业科技领军企业。深入实施种业振兴行动，发挥“南繁硅谷”等重大农业科研平台作用，加快攻克一批突破性品种。继续推进生物育种产业化。推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机装备等研发应用，推进老旧农机报废更新。支持发展智慧农业，拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景。

金文成表示，发展农业新质生产力，要把握科技革命和产业革命机遇，抓好顶层设计，从制度层面、政策层面来构建适应新质生产力发展的体制机制，支持农业农村现代化建设。同时，要构建农业科技创新体系，提升科技创新能力和水平，打造自主创新平台，利用平台推动新质生产力的发展，为我国农业农村现代化插上科技的翅膀。

(责编：申佳平、章斐然)
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