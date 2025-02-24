本报北京2月23日电 （记者潘俊强）2月21日，北京单体规模最大、功能最完善、技术最先进的综合型会展场馆——首都国际会展中心（新国展二期）正式亮相投入运营，并迎来高规格首展——第三十六届中国国际汽车用品及设备展览会暨中国国际新能源汽车技术、零部件及服务展览会。

据了解，首都国际会展中心是贯彻落实首都“四个中心”战略定位，推动北京国际交往中心和国际消费中心城市建设的高能级展会综合体。场馆拥有21万平方米的室内展览面积和1.5万平方米的会议空间，投用后与新国展一期联动，可满足30万平方米的净展规模，促进大型展览活动落地北京，更好地支撑北京会展之都建设。

《 人民日报 》（ 2025年02月24日 04 版）

(责编：牛镛、陈键)

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