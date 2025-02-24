打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

首都国际会展中心正式投入运营

2025年02月24日05:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京2月23日电  （记者潘俊强）2月21日，北京单体规模最大、功能最完善、技术最先进的综合型会展场馆——首都国际会展中心（新国展二期）正式亮相投入运营，并迎来高规格首展——第三十六届中国国际汽车用品及设备展览会暨中国国际新能源汽车技术、零部件及服务展览会。

　　据了解，首都国际会展中心是贯彻落实首都“四个中心”战略定位，推动北京国际交往中心和国际消费中心城市建设的高能级展会综合体。场馆拥有21万平方米的室内展览面积和1.5万平方米的会议空间，投用后与新国展一期联动，可满足30万平方米的净展规模，促进大型展览活动落地北京，更好地支撑北京会展之都建设。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月24日 04 版）

(责编：牛镛、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中央一号文件首提的“农业新质生产力”，如何理解？
　　人民网北京2月23日电 （方经纶）2月23日，2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》（以下简称《意见》）正式对外发布，并首次提出“农业新质生产力”。 《意见》提出，推进农业科技力量协同攻关。…
解读中央一号文件：事关宅基地，这两个口子不能开
　　人民网北京2月23日电 （方经纶）2月23日，2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》（以下简称《意见》）正式对外发布。《意见》明确指出，“不允许城镇居民到农村购买农房、宅基地，不允许退休干部到农村占地建房。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部