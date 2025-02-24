打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

进一步营造优质营商环境

深圳将向民间资本推介重大项目超2000亿元

2025年02月24日05:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报深圳2月23日电  （记者胡健、程远州）记者23日从深圳市政府举办的“打造最好科技创新生态和人才发展环境”主题新闻发布会上获悉：深圳今年将在能源、交通和水利等重点领域向民间资本推介重大项目超2000亿元，厚植民营经济发展沃土。

　　深圳市发展和改革委员会主任郭子平介绍，2024年，深圳民营企业数量达262.3万户。其中，A股上市民营企业286家、市值5.1万亿元，民营国家专精特新“小巨人”企业886家，民营国家高新技术企业、民营独角兽企业分别有2.37万家、34家。下一步，深圳将加大向民间资本推介重大项目力度、推行沙盒监管模式、推动更多惠企政策“免申即享”、持续加大应用场景开放力度、进一步规范涉企监管执法、更好助力企业开拓全球市场，全力以赴营造更加优质的营商环境。

　　目前，深圳正在深入开展新场景大规模示范应用，开展“我帮企业搭场景”专项行动，累计发布近200个“城市+AI”应用场景，计划2025年再开放100个应用场景。在科技金融方面，深圳已成立千亿元级产业引导基金、百亿元级天使母基金和20亿元的科技创新种子基金，构建覆盖科技创新全生命周期的金融服务体系。

　　此外，深圳将以更大力度、更加开放的政策，对接全球创新资源。大力支持企业主导或者参与制定新一代移动通信技术、人工智能、云计算与边缘计算等领域国际标准。探索实施“开源合伙人”支持计划，打造科创开源之城。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月24日 06 版）

(责编：牛镛、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中央一号文件首提的“农业新质生产力”，如何理解？
　　人民网北京2月23日电 （方经纶）2月23日，2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》（以下简称《意见》）正式对外发布，并首次提出“农业新质生产力”。 《意见》提出，推进农业科技力量协同攻关。…
解读中央一号文件：事关宅基地，这两个口子不能开
　　人民网北京2月23日电 （方经纶）2月23日，2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》（以下简称《意见》）正式对外发布。《意见》明确指出，“不允许城镇居民到农村购买农房、宅基地，不允许退休干部到农村占地建房。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部