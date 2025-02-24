进一步营造优质营商环境
深圳将向民间资本推介重大项目超2000亿元
2025年02月24日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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本报深圳2月23日电 （记者胡健、程远州）记者23日从深圳市政府举办的“打造最好科技创新生态和人才发展环境”主题新闻发布会上获悉：深圳今年将在能源、交通和水利等重点领域向民间资本推介重大项目超2000亿元，厚植民营经济发展沃土。
深圳市发展和改革委员会主任郭子平介绍，2024年，深圳民营企业数量达262.3万户。其中，A股上市民营企业286家、市值5.1万亿元，民营国家专精特新“小巨人”企业886家，民营国家高新技术企业、民营独角兽企业分别有2.37万家、34家。下一步，深圳将加大向民间资本推介重大项目力度、推行沙盒监管模式、推动更多惠企政策“免申即享”、持续加大应用场景开放力度、进一步规范涉企监管执法、更好助力企业开拓全球市场，全力以赴营造更加优质的营商环境。
目前，深圳正在深入开展新场景大规模示范应用，开展“我帮企业搭场景”专项行动，累计发布近200个“城市+AI”应用场景，计划2025年再开放100个应用场景。在科技金融方面，深圳已成立千亿元级产业引导基金、百亿元级天使母基金和20亿元的科技创新种子基金，构建覆盖科技创新全生命周期的金融服务体系。
此外，深圳将以更大力度、更加开放的政策，对接全球创新资源。大力支持企业主导或者参与制定新一代移动通信技术、人工智能、云计算与边缘计算等领域国际标准。探索实施“开源合伙人”支持计划，打造科创开源之城。
《 人民日报 》（ 2025年02月24日 06 版）
(责编：牛镛、陈键)
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