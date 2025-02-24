打通“大动脉” 畅通“微循环”

本报石家庄2月23日电 （记者马晨）记者从河北省政府新闻办日前召开的新闻发布会上获悉：2024年，河北省交通运输系统着力解难点、疏堵点、去痛点，打通“大动脉”，畅通“微循环”，京津冀交通一体化持续向纵深拓展。河北省5个衔接京津干线公路项目建成通车，新增接口4个、拓宽1个，连通京津干线公路达到54条、80个接口。

不断完善雄安新区综合交通体系。2024年，雄安新区对外骨干路网持续完善，京雄高速二期工程全面开工，省道S327廊坊段、沧州段建成通车。雄安新区交通强国建设试点有序推进，7项建设试点任务全面完成，智慧高速公路建设运营、通道资源综合利用、打造现代综合交通枢纽3项试点通过验收。

持续加密京津冀衔接干线公路网。2024年，厂通路京冀段同步建成通车，大厂回族自治县与北京城市副中心的通行时间缩短约30分钟。京蔚高速全线贯通，打开了北京通往河北的“西大门”。

加快建设世界级港口群和机场群。2024年，河北省港口完成货物吞吐量达14.05亿吨，同比增长3.1%，唐山港货物吞吐量稳居世界沿海港口第二位。全省运输机场、通用机场分别达到7个和22个。

稳步提高运输服务水平。客运方面，河北省延续实施旅游包车周末和节假日高速公路免费通行政策，2024年免费通行116万辆次。定制快巴增点扩面，新开通涿州至北京、雄安新区至北京线路。货运方面，运输结构持续优化，“公转铁”取得明显成效。

《 人民日报 》（ 2025年02月24日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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