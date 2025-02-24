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我国科学家创造量子直接通信稳定传输世界纪录

量子直接通信有望进入实际应用（科技自立自强）

2025年02月24日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月23日电  （记者王昊男）记者从北京量子信息科学研究院（以下简称“量子院”）获悉：该院与清华大学、北方工业大学相关团队合作，提出单向量子直接通信理论，并成功研制出实用化系统，创造了在104.8公里标准光纤通信实验测试中连续168小时、速率为2.38kbps的稳定传输世界纪录，标志着量子直接通信从理论构想成功迈向实际应用阶段。2月21日，相关成果论文在学术期刊《科学进展》上发表。

　　量子直接通信理论由清华大学龙桂鲁团队原创提出，它借助量子态实现安全通信，具有窃听感知、阻止窃听、兼容现有网络、简化管理流程以及隐蔽传输等五大特性。在信息安全日益重要的当下，量子直接通信为保障信息传输安全提供了全新解决方案。

　　“如何利用能量极低且极易受干扰的量子态，在高噪声、高损耗以及存在窃听风险的量子信道中实现安全可靠的通信，一直是该领域亟待攻克的核心难题。”清华大学教授龙桂鲁介绍，研究团队曾在2022年创造了100公里的量子直接通信世界纪录，但速率仅为0.5bps，仅能传输字数极少的报文。此前，国际上多个团队（包括量子院团队）提出的单向量子直接通信方案，仅在无损耗的理想条件下可行，在高损耗和高噪声的现实环境中开展则困难重重。

　　此项研究中，研究团队成功突破了高噪高损信道编码、信道掩码增容、高速量子态调制解调等系列关键技术，提出单向量子直接通信理论方法，利用同一组光量子态同时实现了信息的安全传输与密钥协商。

　　“这一突破不仅成功解决了量子直接通信的技术难题，还完成了实用化通信端机的研制。”龙桂鲁介绍，与2022年的系统相比，速率提升了4760倍，极大地提升了量子直接通信的性能。未来，量子直接通信系统有望广泛应用于政务、金融等对信息安全要求极高的领域，切实增强通信安全性。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月24日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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