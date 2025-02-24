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江西创制出特早熟早稻新种质

2025年02月24日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南昌2月23日电  （记者朱磊）近日，江西省抚州市农业科学研究所水稻研究团队成功创制出特早熟早稻新种质，该种质的生育期相比现有早稻品种缩短约5天。相关研究成果已在线发表于中国科技期刊《作物杂志》。

　　早稻在我国粮食生产体系中占据着举足轻重的地位。但传统早稻品种存在诸多问题，如生育期普遍较长，产量与品质难以达到平衡。抚州市农科所水稻研究团队历经7年攻关，以“湘陵628S”和“中早39”为改良亲本，分别与偏粳型渐渗系进行杂交，通过系统选育方法，成功培育出杂交早稻组合CZY110（Z01S/R1102）。该组合在长日照环境的江西抚州和短日照环境的海南三亚均表现出早抽穗、强感温性的特点，播始历期（播种到始穗）为47—73天，比对照品种“中早39”在长江中下游双季春播缩短6.4天，秋播缩短11.3天，并表现出良好的产量潜力。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月24日 10 版）

(责编：牛镛、陈键)
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