广西修订科学技术奖励办法
2025年02月24日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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本报南宁2月23日电 （记者张云河）广西壮族自治区人民政府近日印发修订后的《广西科学技术奖励办法》，奖励在广西科学技术进步活动中作出突出贡献的个人、组织，促进有利于经济社会高质量发展的科技成果转化应用，助力构建广西现代化产业体系。办法自3月1日起施行。
广西科学技术奖包括8个类别，每次授奖奖项实行总量控制。最高科学技术奖、青年科技奖、科技成果转化合作奖、企业科技创新奖、国际科学技术合作奖不分等级。自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖各分为一等奖、二等奖、三等奖3个等级；对于取得特别重大科学发现、突破关键核心技术、实现特别重大经济社会效益的个人、组织，可以授予特等奖。
《 人民日报 》（ 2025年02月24日 10 版）
(责编：牛镛、陈键)
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