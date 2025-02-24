王 观

将税务服务关口前移，开展面向新办企业的“开业第一课”活动，有利于帮助新办企业更好适应“新手期”，走好“经营第一步”

“讲解条理清晰，非常实用，从开业到日常经营涉及的税务登记、税种核定、纳税申报、发票开具等重点内容都有细致讲解，还设置了‘模拟办税小剧场’，模拟办税过程中可能遇到的各种场景，让我们进行实操演练，轻松掌握电子税务局注册、申报、手机开票等操作方法。”春节过后，吉林辽源龙山区税务局在办税服务厅举办了一场面向新办纳税人的“开业第一课”，多家企业、个体工商户相关人员参加课程，反响很好。

开展“开业第一课”，是助企帮扶的暖心之举。企业在经营初期难免会遇到对纳税申报、政策规定等方面把握不全不准不细的情况。去年以来，税务部门主动作为，将服务关口前移，开展面向新办企业的“开业第一课”活动，有利于帮助新办企业更好适应“新手期”，走好“经营第一步”。这一创新实践，既是税务部门优化服务的生动体现，也为提升助企服务水平提供了有益启示。

开展“开业第一课”，也是确保政策红利落实落细的关键一招。近年来，我国接连出台一系列惠企政策，涉及范围广、支持力度大，税务部门以“开业第一课”为抓手，为新办企业提供更及时、更精准的政策辅导，促进政策红利应享尽享、直达快享。同时，通过“开业第一课”，将新办企业适用的政策及解读、操作指引、风险提醒等内容打包推送，也能为培养新办纳税人形成及时申报、真实申报、完整申报的法治意识打好基础，引导纳税人合法合规经营。

讲好“开业第一课”，需要建立更加完善的长效机制。一方面，要不断优化课程设计，创新开课形式及内容，通过组建“新办企业服务队”、配备网格员等方式，用好纳税缴费服务热线、办税服务厅等渠道，完善后续跟踪、定期回访机制，紧紧抓住新办企业所需、摸清企业所想，确保“开业第一课”足够实用、好用；另一方面，还要加强跨部门合作，探索拓展授课内容，通过联合市场监管、人社、金融等部门，推出针对性更强、涉及范围更广的新办企业“套餐式课程”服务，形成助企合力。

“开业第一课”的作用还能进一步延伸。从企业成长周期来看，对优惠政策掌握不及时、有偏差，有时不仅仅是“新手们”易出现的问题，“成长期”“成熟期”企业投资新厂、跨地区经营、“走出去”开拓市场等，都可能遇到新情况、新挑战。因此，相关部门可以适时总结“开业第一课”的经验和做法，探索推出跨区域涉税事项“第一课”、企业“出海第一课”等服务，满足不同发展阶段、不同经营情况的企业所需，提升覆盖企业全生命周期的综合服务水平。

“开业第一课”折射出政府部门服务理念的转变和服务能力的提升。期待相关政府部门坚持以企业需求为导向，不断提升政务服务效能，推动营商环境优化升级，护航更多企业成长壮大。

《 人民日报 》（ 2025年02月24日 18 版）

(责编：牛镛、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经