打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

讲好“开业第一课” 走稳“经营第一步”（财经观）

王  观
2025年02月24日05:52 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　将税务服务关口前移，开展面向新办企业的“开业第一课”活动，有利于帮助新办企业更好适应“新手期”，走好“经营第一步”

　　

　　“讲解条理清晰，非常实用，从开业到日常经营涉及的税务登记、税种核定、纳税申报、发票开具等重点内容都有细致讲解，还设置了‘模拟办税小剧场’，模拟办税过程中可能遇到的各种场景，让我们进行实操演练，轻松掌握电子税务局注册、申报、手机开票等操作方法。”春节过后，吉林辽源龙山区税务局在办税服务厅举办了一场面向新办纳税人的“开业第一课”，多家企业、个体工商户相关人员参加课程，反响很好。

　　开展“开业第一课”，是助企帮扶的暖心之举。企业在经营初期难免会遇到对纳税申报、政策规定等方面把握不全不准不细的情况。去年以来，税务部门主动作为，将服务关口前移，开展面向新办企业的“开业第一课”活动，有利于帮助新办企业更好适应“新手期”，走好“经营第一步”。这一创新实践，既是税务部门优化服务的生动体现，也为提升助企服务水平提供了有益启示。

　　开展“开业第一课”，也是确保政策红利落实落细的关键一招。近年来，我国接连出台一系列惠企政策，涉及范围广、支持力度大，税务部门以“开业第一课”为抓手，为新办企业提供更及时、更精准的政策辅导，促进政策红利应享尽享、直达快享。同时，通过“开业第一课”，将新办企业适用的政策及解读、操作指引、风险提醒等内容打包推送，也能为培养新办纳税人形成及时申报、真实申报、完整申报的法治意识打好基础，引导纳税人合法合规经营。

　　讲好“开业第一课”，需要建立更加完善的长效机制。一方面，要不断优化课程设计，创新开课形式及内容，通过组建“新办企业服务队”、配备网格员等方式，用好纳税缴费服务热线、办税服务厅等渠道，完善后续跟踪、定期回访机制，紧紧抓住新办企业所需、摸清企业所想，确保“开业第一课”足够实用、好用；另一方面，还要加强跨部门合作，探索拓展授课内容，通过联合市场监管、人社、金融等部门，推出针对性更强、涉及范围更广的新办企业“套餐式课程”服务，形成助企合力。

　　“开业第一课”的作用还能进一步延伸。从企业成长周期来看，对优惠政策掌握不及时、有偏差，有时不仅仅是“新手们”易出现的问题，“成长期”“成熟期”企业投资新厂、跨地区经营、“走出去”开拓市场等，都可能遇到新情况、新挑战。因此，相关部门可以适时总结“开业第一课”的经验和做法，探索推出跨区域涉税事项“第一课”、企业“出海第一课”等服务，满足不同发展阶段、不同经营情况的企业所需，提升覆盖企业全生命周期的综合服务水平。

　　“开业第一课”折射出政府部门服务理念的转变和服务能力的提升。期待相关政府部门坚持以企业需求为导向，不断提升政务服务效能，推动营商环境优化升级，护航更多企业成长壮大。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月24日 18 版）

(责编：牛镛、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中央一号文件首提的“农业新质生产力”，如何理解？
　　人民网北京2月23日电 （方经纶）2月23日，2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》（以下简称《意见》）正式对外发布，并首次提出“农业新质生产力”。 《意见》提出，推进农业科技力量协同攻关。…
解读中央一号文件：事关宅基地，这两个口子不能开
　　人民网北京2月23日电 （方经纶）2月23日，2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》（以下简称《意见》）正式对外发布。《意见》明确指出，“不允许城镇居民到农村购买农房、宅基地，不允许退休干部到农村占地建房。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部