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服务业增加值体现了什么？（财经科普）

葛孟超 王 澈
2025年02月24日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　服务业涉及我们生活的方方面面，从餐饮、住宿、零售到金融、信息技术、文化创意，这些行业都通过提供服务来创造价值。服务业增加值是指服务业在一定时期内通过生产经营活动创造的新增价值。比如，我们网购商品到家，快递公司收取运费，这笔钱里就有物流行业创造的价值。

　　服务业增加值的计算方法有点像我们平时记账。最常见的方法是“生产法”，即算出服务业的“总产出”，再减去“中间投入”，获得增加值。以经营一家酒店为例，一年提供住宿、餐饮、会议等服务获得的总收入为500万元，在提供这些服务的过程中消耗的货物和服务价值为200万元，包括水电费、食品成本等。用“总产出”500万元减去“中间投入”200万元，得到的300万元就是这家酒店在这一年中通过生产经营活动创造的新增价值。

　　服务业增加值不是一个简单的数字，背后隐藏着很多经济发展的“秘密”。首先，这个指标能反映经济结构的变化。服务业增加值的增长，是经济转型深入推进的结果。服务业增加值越来越高，说明互联网公司、金融企业、旅游公司等服务业企业创造的价值越来越大。同时，服务业增加值还能体现一个国家或地区的经济活力。如果服务业增加值增长较快，说明服务消费旺盛，老百姓将更多收入花在住宿、餐饮、文化、教育、娱乐等领域。服务业发展满足了人民对美好生活的向往，提升了经济活力。

　　2024年，我国服务业增加值超过76万亿元，同比增长5%，对国民经济增长的贡献率达到56.2%，服务业继续发挥我国经济增长的主动力作用。近年来，我国出台了一系列政策促进服务业高质量发展。当前，要进一步扩大有效需求，稳定预期、激发活力，塑造服务业发展新动能新优势。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月24日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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