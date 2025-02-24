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光谷之变见证创新自信（创新谈）

喻思南
2025年02月24日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　以创新自信叩响科技强国之门，我们定能在科技竞争中挺立潮头，加快实现高水平自立自强

　　

　　湖北武汉东湖新技术开发区，又称“中国光谷”，是观察我国科技创新的一面镜子。前不久笔者再次到这里采访，所到之处能明显感到强烈的创新自信。

　　光谷以光电子信息产业见长，行走其间，技术“上新”令人振奋。在华工科技智能制造产业园，无论是引领行业车载玻璃激光加工的智能装备，还是打破垄断的高端晶圆激光切割装备，通过近几年发展进步，其应用领域更广泛、科技含量更高，竞争力也大幅提升。两年前正式运营的湖北九峰山实验室里，涌现了全球首片8寸硅光薄膜铌酸锂光电集成晶圆等新技术、新产品，为光谷创新注入新活力。

　　技术突破动力何来？采访中得知，这离不开市场需求的强大驱动。比如，新能源汽车的发展对玻璃屏幕提出的诸多新需求，推动着产业链上下游联合攻关，研发出一次完成大面积切割的新一代车载玻璃激光加工智能装备。我国许多领域的发展起步晚，能后来居上的底气之一，就来自规模庞大、层次多样、潜力巨大的市场需求。充分用好这一宝贵的战略资源，为新技术、新产品、新场景创造应用条件，将实现更多应用与技术的双向奔赴。

　　做强做大光电子信息产业，必须提高原始创新能力。光谷加强原始创新的决心令人印象深刻。从布局脉冲强磁场、精密重力测量等重大科技基础设施，到建设光谷实验室、珞珈实验室、九峰山实验室等科研机构……在战略科技力量的加持下，光电融合芯片、光通信模块、钙钛矿电池等新成果不断涌现。光谷之变，是我国原创创新能力提升的缩影。国家统计局的数据显示，2024年我国基础研究经费支出为2497亿元，同比增长10.5%。可以预见，越来越多的“从0到1”的成果，将进一步夯实科技创新的根基。

　　科技成果从“书架”走向“货架”，才能真正转化为现实生产力。畅通成果转化渠道，光谷向改革深水区摸索。两年前，搭建高校院所和产业的桥梁，这里有武汉光电工业技术研究院等孵化器平台；今天，闯关“最初一公里”，光谷设立了华中科技大学科技园、武汉新能源研究院等概念验证中心，为科技成果转化提供可行性验证。例如，聚焦“最难一公里”，武汉产业创新发展研究院以科创供应链思维，打通产业化堵点。

　　再次走进光谷，年轻科研人员的创新精神和自信更让人鼓舞。经过创新淬炼，他们底子更扎实、视野更开阔、心态更从容，已开始在各个领域挑大梁、当主角。跳出光谷看全国，近年来的一系列创新突破，更让人感受到青春的力量。自信是创新可贵的品质，今天，我国的科技创新有基础、有条件、有制度保障，不论是关键技术攻关还是科学前沿研究都大有可为。以创新自信叩响科技强国之门，我们定能在科技竞争中挺立潮头，加快实现高水平自立自强。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月24日 19 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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