全国各地优化营商环境力度加大——

本报记者 王俊岭

湖北省襄阳市保康县不断强化企业在资金、用工、科技创新等方面的保障力度，服务企业生产经营，激发经营主体活力，推动民营经济高质量发展。图为工人近日在保康县一家民营企业生产车间内加工服饰。

杨 韬摄（人民视觉）

为优化营商环境，国家税务总局南宁经济技术开发区税务局为科创型中小企业送政策、送服务、促发展，持续深化“政策找人”，为辖区内企业提供“一企一策”服务，助力企业健康成长。图为近日，税务部门服务队队员在广西森合高新科技股份有限公司了解企业产品出口及惠企政策落实情况。

周莉程摄（人民视觉）

民营经济是高质量发展的重要基础。近期，全国各地围绕公平、高效等关键环节，出台多项新举措，加大优化营商环境力度，让更多经营主体长得出、长得高、长得壮。

回应民营企业现实关切

最近，北京海关发布的一组数据引发了广泛关注：北京地区民营企业进出口已连续15年保持增长并创下历史新高，2024年北京民营企业外贸规模首次突破4000亿元。其中，集成电路、电脑及其零部件、玩具等商品出口分别增长79.1%、37.9%、269.8%。

这一成绩，既展现出民营经济的活力，也反映了持续优化营商环境的效果和意义。今年以来，不少地方围绕企业急难愁盼问题，进一步采取有效措施。

上海市发展改革委主任顾军介绍，2024年，上海优化营商环境150项改革举措全面完成，全年为经营主体减负超过1160亿元。2025年，上海将进一步完善民营企业参与重大项目建设长效机制，鼓励更多民营企业参与城市更新、产业发展、民生服务等领域项目建设和运营。

“2024年全省社会物流总费用与GDP的比率预计同比下降0.5个百分点左右。但我们仍存在运输结构不优、物流与产业融合不够、信息化水平不高等问题。”江西省发展改革委副主任李庆红说，《江西省有效降低全社会物流成本重点任务清单》给出49条举措，出台高速公路差异化收费政策、降低物流企业贷款利率等举措。

青海省发展改革委副主任崔智说，青海近年来先后开展营商环境“建设年”“优化年”“攻坚年”“提升年”，营商便利度较2019年提升65%，跑出了营商环境优化“加速度”。未来，要常态化助企暖企，帮助企业化解发展难题，健全民营企业常态化沟通交流和解决问题机制。

利用数字技术优化服务

好政策落实好，离不开一次次具体事项的办理。除了直接回应企业关切，如今很多地方还积极运用数字化信息化最新发展成果，优化办事服务体系。

比如，打开江苏政务服务网，主题集成服务、“一企来办”政务服务平台等专区被置于十分突出的位置。政府采购、投资项目审批、惠企政策兑现、涉企税费服务查询办理等模块简洁明了，一个网页就接入了许多部门的服务职能。据了解，“关于深化长三角政务服务一网通办的决定”已作为协同立法项目被纳入江苏省政府2025年立法工作计划项目。

在辽宁，不断夯实线上线下融合服务水平是工作发力点。辽宁省数据局（营商环境建设局）副局长杨松涛说，辽宁积极推动线上线下同步深化改革，推进各地区自建政务服务系统与一体化政务服务平台、“辽事通”、“辽政通”等深度对接，实现一次搜索、一次咨询即可获取所需服务。

在浙江，加大高质量数据供给成为优化营商环境的重头戏。“浙江加快推动高质量数据集语料库建设，实施高质量数据开源开放倍增计划，探索数据要素价值化路径，完善数据要素定价、流通、交易、使用、安全等政策标准和体制机制，创新公共数据授权运营方式，优化数据跨境流动监管措施，为人工智能发展提供有力的数据要素支撑。”浙江省发展改革委主任杜旭亮说。

形成更多“政策合力”

无论是解难题，还是优服务，归根到底是为了让包括民营企业在内的广大经营主体在市场上获得更多发展机会。在实践中，越来越多的部门开始结合自身领域出力献策，共同推动营商环境优化。

2024年，河北省延续实施阶段性降低失业保险费率政策，为企业减负53.91亿元，发放就业补助专项资金33.26亿元，发放稳岗返还资金14.42亿元；帮助近7000家重点企业解决用工缺口2万余人。“近期，我们对2025年全省公共就业服务专项活动进行了安排部署，全年将压茬开展10项专项行动，确保月月有招聘、服务不断线。”河北省人力资源和社会保障厅新闻发言人李仓志说。

“我们着力引导金融机构把握好信贷投放的方向、力度和节奏，推动民营经济贷款平稳增长。截至2024年末，全省民营经济贷款余额2.66万亿元，同比增长5.37%，超过本外币各项贷款增速0.68个百分点。”中国人民银行福建省分行副行长杨民说。

海南省营商环境建设厅改革创新处处长桂一文说，目前海南“政企约见”系统已接入52个省直部门机构、18个市县政府及其部门机构共计757家单位，企业既可以约见省直部门的相关负责人，也可约见市县领导及市县部门负责人。企业提交约见诉求后，系统还有一套跟踪督办流程，要求政府部门在规定时间内与企业进行见面，填写约见情况反馈给企业。

专家表示，随着越来越多政策合力的形成，各地营商环境有望进一步优化，为2025年中国经济持续向好创造更加积极的条件。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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