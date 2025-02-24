送人到岗、一键入职、直播带岗

从线下招聘会到网络直播带岗，从重点企业专场到行业特色招聘，各地创新服务方式，助力求职者就业。图为2月10日，工作人员在湖南省衡阳市高新区举办的2025年“春风行动”招聘会上直播带岗。

汪普林摄（新华社发）

免费“就业直通车”直达厂门可体验沉浸式入职，“刷脸求职机”不用填表录入即可报名，直播招聘实现万人互动在线面试……正值我国春季招聘黄金期，各地就业援助月暨春风行动火热开展，千方百计筹措岗位、密集开展招聘会，持续助力劳动者求职与企业用工，就业服务有速度、有深度，更具温度。

从“家门”到“厂门”

2月21日一大早，在安徽省蚌埠市怀远县，6辆“就业直通车”搭载着超200名求职者来到当地企业实地参观，并在现场面试、签约意向岗位。

“过去不敢想找工作能有车接送，我这几天坐车到企业实地看了工作环境，很快就面试签约，太方便了！”安徽吉宏环保纸品有限公司工人赵攀红说，她没想到这么快找到了收入稳定还在家门口的工作。

在安徽，人社部门邀请求职人员集体赴企业参观、应聘，同时发布全省“千企万岗”需求目录，帮助用人单位及时招聘人才。

出家门，进厂门，一站式服务加速返岗复工。

在广西来宾市，农历正月初六（2月3日）开始，一辆辆就业服务专车就从各乡镇出发，600余名外出务工人员被接到来宾北站搭乘今年广西首趟免费“点对点”返岗专列，踏上赴粤返岗务工路。第一次乘坐免费专车的黄夏感慨：“过去找工作辗转多地跑断腿，如今出家门、上车门、进厂门，一站式服务暖！”

广西壮族自治区就业服务中心主任李芊介绍，今年广西计划开行专车专列1000车次以上，输送务工人员返岗。

从 “指尖”到“车间”

注册、选岗、投简历……在一台台自助求职一体机前，求职者简单操作就完成岗位报名，整个过程只需要几分钟。这是在重庆璧山区近日举行的一场“春风行动”招聘会上，数字技术、智慧服务融入现场招聘，为求职者带来的新体验。

以数字技术赋能就业服务，多地推动供需精准对接，将岗位送到群众“掌上”，实现“指尖求职”。

在重庆市九龙坡区，常住人口达153万人，人社部门创新打造“就近帮”数字就业平台，广泛收录用工及求职需求。还开发“刷脸求职机”，部署在多处零工驿站及招聘会现场，求职者通过“刷脸”方式就可完成岗位报名。

重庆巴南区就业和人才中心副主任辜小珊介绍，当地着眼于区内大量集聚制造业企业及快递公司转运中心等，积极搭建对接平台，每周三常态化开展招聘会，助力制造业及快递等各类企业招工，广泛吸纳就业。

在广西玉林，当地组织开展岗位大收集活动，建立10万用工岗位需求清单，并建立“妈妈岗”“大龄就业岗”等特色就业岗位清单。

从“面对面”到“直播间”

“欢迎各位求职者来到我们直播间，今天这场招聘会有200多家企业带来的6000多个岗位。”在河北省泊头市近日举办的2025年“春风行动”招聘会现场，人社部门通过“直播带岗”方式，在线发布招聘信息，并在线解读相关就业政策，求职者可以和企业实时互动。

直播带岗，“职”达“薪”愿。

记者了解到，很多省份招聘会开启了“直播带岗”活动，人社部门工作人员变身“带岗主播”，为求职者推介岗位，让求职者不用到现场就能全方位了解企业的情况，还可以就福利待遇等问题进行互动。

山东省淄博市淄川区人社局开通抖音短视频账号，自2021年7月开展线上直播送岗以来，实现了人才和企业的精准对接，目前已累计直播1656场，观看人次超800万。

（据新华社北京电 记者赵金正、黄浩铭、黄兴）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经