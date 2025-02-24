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新研究显示全球冰川融化速度惊人

2025年02月24日05:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社伦敦电  （记者郭爽）英国《自然》杂志日前发表的最新研究显示，2000年至2023年间，全球冰川融化速度惊人，相当于每秒钟有大约3个奥林匹克游泳池的冰融化。

　　冰川、格陵兰冰盖和南极冰盖的融化是当前和未来海平面上升的重要驱动因素。一个国际团队在综合调查全球冰川数据后发现，2000年至2023年间，全球冰川质量减少约6.542万亿吨，导致全球海平面上升约18毫米。

　　研究显示，2000年至2011年间，全球冰川质量平均每年减少约2310亿吨；2012年至2023年间，全球冰川质量平均每年减少约3140亿吨。2023年一年，全球冰川减少量甚至达到5480亿吨。这表明冰川融化速度正在加快。

　　研究还显示，2000年至2023年间，全球冰川质量总体减少约5%，但存在地区差异，欧洲中部地区冰川缩减比例高达39%。

　　研究人员说，冰川融化会导致局部地质灾害增加，影响海洋和陆地生态系统、区域淡水资源以及全球水和能量循环。此项研究结果有助于人们更好地了解冰川的变化，而这种变化可以反映出人类活动对地球气候的影响。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月24日 14 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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