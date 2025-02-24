中国贸促会回应美发布“美国第一”投资政策备忘录
2025年02月24日08:37 | 来源：新华网
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新华社北京2月24日电 中国贸促会新闻发言人24日就美发布“美国第一”投资政策备忘录答记者问时表示，中国工商界坚决反对美方一再泛化国家安全概念、不断阻碍两国业界经贸往来。
这名发言人说，美方一方面通过投资安全审查等手段，限制中国企业对美国技术、关键基础设施、医疗、农业、能源、原材料等领域投资；另一方面通过经济制裁、财务审计等方式，进一步扩大对华投资限制的行业范围、投资类型、资金来源等。有关措施一旦落地实施，将严重影响企业正常经营决策，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产业链供应链安全稳定。
“我们敦促美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，厘清经贸领域国家安全边界，取消中美双向投资限制，为两国工商界开展互利共赢合作创造良好环境。”这名发言人说。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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