人民网记者 乔雪峰

为期40天的2025年春运，于2025年2月22日落下帷幕。这场承载着亿万人民团圆梦想的迁徙，不仅是一场跨越千山万水的奔赴，更是展现中国经济发展活力、彰显民生温度的舞台。

回顾旅程，数据令人振奋。记者从交通运输部获悉，从2025年1月14日至2月22日，全社会跨区域人员流动量高达90.2亿人次，相较于2024年春运，实现了7.1%的增长，折射出人们旺盛的出行需求，彰显着中国经济社会发展的蓬勃活力。

数据显示，公路人员流动量以83.9亿人次的成绩成为此次春运的主力军，其中自驾出行量达到71.7亿人次，占比79.4%，成为春运路上一道独特的风景线。公路营业性客运量同样功不可没，达到了12.2亿人次，一辆辆营运车辆穿梭在城乡之间，为那些不便自驾的人们保驾护航。

铁路，作为国民出行的大动脉，同样是春运的主力军之一。5.1亿人次的旅客发送量，同比增长6.1%，见证着铁路人的坚守与担当。在黑龙江省哈尔滨，许多南方游客慕名而来，他们乘坐高铁一路向北，体验冰雪世界的魅力，铁路运力的提升让这一切变得便捷顺畅，也为当地旅游注入新的活力。

春运首日，乘坐K4159次列车的旅客准备检票乘车。人民网记者 乔雪峰摄

春运期间，铁路12306系统单日售票量最高达2162.6万张，创历年春运单日售票量新纪录。铁路部门利用12306大数据“把脉”出行需求，精准调配运力，夜间高铁车次加密，普速列车持续开行，公益性“慢火车”穿行在偏远山区，较好地满足了旅客多样化出行需求。

货运方面，铁路同样交出亮眼答卷。4.15亿吨货物发送量，同比增长5.4%，彰显经济“压舱石”作用。大秦、瓦日等货运干线满负荷运转，全力保障电煤、粮食、化肥、春耕和节日重点物资运输，做到优先保障、应装尽装，国家铁路日均装车17.16万车，全国371家铁路直供电厂存煤平均可耗天数持续稳定在20天以上，为国民经济平稳运行和人民群众温暖过冬提供了有力支撑。

春运期间，中欧（亚）班列累计开行3230列，同比增长0.7%，西部陆海新通道班列发送货物10.3万标箱，同比增长24.1%，中老铁路发送跨境货物64.2万吨，同比增长8.1%，为国际产业链供应链稳定注入“强心剂”。

再看民航，9020万人次的旅客吞吐量、73.9万班的航班数量，均创历史新高。春运期间，日均225.5万人次旅客选择民航出行，较去年增长7.4%，全国航班正常率高达94%，出行品质显著提升。

旅客在首都机场值机柜台办理乘机手续。人民网记者 乔雪峰摄

民航局相关负责人表示，今年民航春运从过去的“火几天”升级为“火全月”，除了除夕当天，春运期间，民航单日旅客运输量均超200万人次，2月3日返程高峰更是达到248万人次的历史新高。国内“4+2+N”航线格局火爆，“北上广蓉”间航线繁忙依旧，东北冰雪游、海南避寒游、昆明等地特色游航线一票难求。

随着中国免签政策放宽，免签“朋友圈”进一步扩大，春运跨境出行也有较大幅度增长，国际客运航班日均1921班往返，比2024年春运同期增长27.1%。航旅纵横大数据显示，春运期间，入境民航旅客量超461万人次，比去年春运增长约25%。出入境航线实际执行航班量超9.2万班次，比去年春运增长超24%。

春运期间，民航运力调配科学精准，日均客座率84.5%，民航全力保障亚冬会，867班航班护航赛事；海南岛内机场协同发力，保障4.7万班进出岛航班，同比增长10%。服务细节尽显温情，从航班准点保障到特殊群体关怀，从支付便利化到信息精准推送，优质的民航服务让出行体验更美好，同时拉动了国内国际消费需求进一步增长。

2025年春运圆满收官，这不仅是一次短暂的人口大迁徙，更是对我国交通事业发展成果的一次全面检验。90.2亿人次的流动，见证了我国交通网络的强大承载能力，也彰显了我国经济社会发展的蓬勃活力。

(责编：郝帅、吕骞)

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