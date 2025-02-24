田 鹏

原标题：企业融资需求显著增强 产业债券发行火热

Wind资讯数据显示，2月24日，由中国铝业集团有限公司、重庆水务集团股份有限公司、陕西投资集团有限公司等9家公司发行的11只产业债券集中上市。

今年以来，产业债券发行持续活跃。数据显示，截至2月24日，年内共有323只产业债券通过交易所债券市场发行上市，发行规模合计达2528亿元，相较去年同期，发行企业数量及发行规模分别同比增长51.64%和21.96%。

东方金诚研究发展部执行总监于丽峰在接受《证券日报》记者采访时表示，产业债券相较于其他融资方式，具有单笔融资规模较大和融资利率市场化程度较高的显著优势，能够有效支持企业进行资本扩张。此外，产业债券的发行不仅有助于优化企业的债务结构，还能在利率中枢下行的背景下，降低发行利率，进一步缓解企业融资成本压力。

多因素推动发行放量

今年以来，受益于市场环境改善、政策支持以及市场信心恢复等宏观利好因素，产业债券发行持续放量。

例如，1月13日，中国证监会召开2025年系统工作会议部署新的一年重点工作时提出，强化功能发挥，有力支持经济回稳向好。其中，会议特别明确，“提高产业债融资比重”。

从企业角度来看，1月份债券长端利率波动小幅下行，信用债券发行利率整体下降，降低了企业的融资成本，吸引更多企业发行产业债券。与此同时，企业对资金的需求增加，也在一定程度上推动了产业债券的发行。

数据显示，上述年内发行的323只产业债券中，132只用于借新还旧、107只用于偿还有息债务、50只用于生产性支出/股权投资，剩余34只则用于补充流动性资金。

中国银行研究院研究员叶银丹在接受《证券日报》记者采访时表示，产业债券的发行往往与发展方向清晰、极具潜力的产业及企业相关联。因此，产业债券能够有效引导资金流入经济发展的重点领域，如先进制造业、基础设施建设等。

以中国国家铁路集团有限公司发行的2025年第一期中国铁路建设债券（10年期、30年期）为例，据了解，该公司本次债券的募集资金总额为3000亿元，其中800亿元投资于铁路建设项目，250亿元用于装备购置，1950亿元用于债务结构调整。

中证鹏元研发部高级研究员李席丰在接受《证券日报》采访时表示，到2025年，产业债券发行规模有望持续增长。这一趋势主要受两方面因素推动：一方面，国有企业发债规模预计将持续扩大；另一方面，低利率环境也将进一步促进产业债券的发行。

仍需优化投资者结构

从实际情况来看，一级市场产业债券发行持续放量，反映出企业融资需求旺盛以及市场对产业债券这一融资工具的认可度不断提升。然而，从二级市场表现来看，产业债券的流动性仍有待进一步提升。

关于产业债券流动性，叶银丹表示，目前，我国交易所产业债市场投资者结构不完善等问题仍然比较突出，银行在产业债券的购买中占主导地位，投资者对产业债券的多样化需求尚未得到有效满足。

“而投资者结构不完善可能降低债券市场的流动性和定价效率，这不仅加大了产业债券投资的难度和风险，还间接提高了企业发行产业债券的难度。”李席丰表示。

因此，进一步优化投资者结构是扩大产业债券发行规模需要破解的难题之一。

于丽峰就此建议，首要之务是加强债券市场的法律框架，完善信息披露和投资者保护机制。同时，加大对外开放力度，吸引海外投资者进入国内信用债市场，以此引入国际视野，减少投资者行为的同质化。另外，应加快高收益债券市场的培育，设计出与高收益特性相匹配的交易机制和系统，创新金融产品，支持科技创新型、中小型以及民营企业利用高收益债券进行资金筹集。

(责编：罗知之、陈键)

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