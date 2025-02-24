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对外开放、对内放开 促进服务消费高质量发展

2025年02月24日08:56 | 来源：证券日报
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原标题：对外开放、对内放开 促进服务消费高质量发展

2月21日召开的国务院常务会议指出，通过“对外开放”、“对内放开”的办法，综合运用财政、税收、金融等政策，充分利用市场力量，进一步增加优质服务供给，更好满足群众多样化服务消费需求。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示，当前，我国服务消费呈现出稳步增长态势，随着居民收入水平提升和消费观念转变，服务消费在总消费中的比重不断提升。从餐饮、旅游、文化娱乐等传统服务消费，到健康、养老、家政等新兴服务消费，各类服务消费领域均展现出蓬勃发展的势头。同时，数字化、智能化新技术应用也为服务消费提供更多可能，推动服务消费模式创新升级。

“同时也要看到，服务消费供给仍存在一定短板和不足，需要通过政策引导和市场机制完善，来增加优质服务供给。”朱克力说。

中国商业经济学会副会长宋向清对《证券日报》记者表示，“对外开放”要通过制度型开放，主动对接国际高标准经贸规则，放宽服务业市场准入，吸引更多国际优质服务资源进入中国市场。“对内放开”则是要在国内市场进一步放宽服务业准入限制，打破行业垄断和地方保护，激发市场主体活力，促进企业之间的竞争与合作，提升服务质量和效率。同时，要鼓励地方政府推动服务行业的市场化改革，减少不必要的行政审批和管制，让市场在资源配置中发挥更大作用。促进服务领域的公平竞争，鼓励创新，支持新业态、新模式的发展，提高服务供给的质量和效率。

实际上，今年以来，已有多地出台措施，加快培育服务消费新增长点。比如，广东省人民政府日前印发《广东省促进服务消费高质量发展若干措施》，从六个方面提出23条举措。其中，在加强政策支撑保障方面提出，引导银行业金融机构按照风险可控、商业可持续原则，通过合理增加信贷资源投入、优化审批流程、丰富信贷产品及服务等方式，加大对餐饮住宿、养老托育、家居家电、文旅、电子商务、电子竞技等服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融保险产品供给。

朱克力认为，推动服务消费高质量发展还需从四方面发力：一是要创新服务消费场景与业态，鼓励服务创新，扩大服务供给，满足消费者多元化、个性化需求；二是要深化“放管服”改革，简化审批流程，降低市场准入门槛，激发市场创新活力；三是要综合运用财政、税收、金融等政策工具，为服务消费发展提供有力保障；四是要加强监管与合规，营造公平、公正、透明的市场环境，保障消费者合法权益。

(责编：罗知之、陈键)
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