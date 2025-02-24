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多地出台增量政策 推动重点项目“加速跑”

寇佳丽
2025年02月24日08:56 | 来源：证券日报
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原标题：多地出台增量政策 推动重点项目“加速跑”

重点项目建设是扩大有效投资、推动经济持续回升向好的重要支撑。近日，四川成都、山东烟台、湖北咸宁等地召开会议、出台增量政策，围绕重点项目建设部署工作。

据微信公众号“成都发布”披露，2月20日，《成都市支持保障重点项目的政策措施》正式印发，成都聚焦项目用地、资金、人才等关键要素，从3个方面发力，推出11条支持措施，全力保障重点项目“加速跑”。

国家发展改革委投资研究所副所长盛磊对《证券日报》记者表示，上述举措有利于促进资源要素向重点项目聚集，及时解决项目建设在推进过程中面临的资金不足等问题，确保重点项目早开工、早投产，尽早形成实物工作量。

在加快推动重点项目建设取得实质性进展方面，地方有关部门多措并举，各有侧重。其中，强化重点项目建设资金保障是多地普遍关注的内容。

“重点项目具有投资规模大、工期紧迫等特点，对资金的要求也相对较高。为确保重点项目建设顺利实施，要采取多元化资金筹集方式，加强资金监管和审计，以强有力的资金保障措施确保资金的持续性供应。”北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏在接受《证券日报》记者采访时表示，地方有关部门应持续优化营商环境，狠抓招商引资和项目建设两方面，为经济高质量发展积蓄强劲动能。

抓重点项目建设，离不开金融服务的有效助力。在推动重点项目“加速跑”的过程中，多地推出内容丰富的金融措施，如对重点项目信用贷款审批开辟“绿色通道”、支持重点项目主体企业发行基础设施领域不动产信托投资基金（REITs）等。

陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问于晓明对《证券日报》记者表示，当前，银行等金融机构越来越重视对项目情况的综合考量，借此为重点项目量身定制个性化融资方案，精准匹配项目融资需求。“以金融活水精准浇灌重点项目，有助于稳投资、促发展、强信心，利好重点项目建设扎实推进。”

(责编：罗知之、陈键)
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