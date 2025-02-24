原标题：人形机器人有望带动锂电池需求持续增长

近日，包括万联证券、国信证券等在内的多家机构相继发布研报称，2025年有望迎来人形机器人商业化量产元年，人形机器人已经成为未来最确定的发展方向之一。

据记者梳理，小米科技有限责任公司在2022年发布的CyberOne人形机器人，目前已进入分阶段落地阶段。此外，特斯拉汽车公司的Optimus人形机器人计划在2025年实现小规模生产，并有望在2026年实现大规模量产。

在应用方面，业内普遍认为，随着人口老龄化的加剧和劳动力成本的上升，社会对人形机器人的需求将不断增加，特别是在养老陪护、医疗辅助、公共安全等领域，人形机器人应用将逐渐普及。

据中信证券预测，2025年，全球范围内人形机器人出货量将突破1万台；到2030年，人形机器人出货量将达到500万台左右，市场需求将升至约7500亿元。

目前，人形机器人通常使用圆柱形锂电池，安装在躯干的中央。例如，杭州宇树科技有限公司的Unitree H1机器人，就搭载了15Ah的锂电池。

随着人形机器人市场的快速扩容，对锂电池的需求将持续增长，也将推动产业链上市公司的快速发展。

深圳市豪鹏科技股份有限公司表示，目前公司已向某“AI+儿童陪伴”创新头部品牌厂商完成电池产品送样，预计将于今年进入产品量产阶段，整体进度处于行业第一梯队。

欣旺达电子股份有限公司表示，公司半固态电芯能量密度可达500Wh/kg，已应用于扫地机器人等，未来有望进入人形机器人领域。

广州鹿山新材料股份有限公司称，考虑到人形机器人主要在室内场景使用及充电，安全性至关重要，固态电池凭借高能量密度、卓越安全性与长使用寿命等优势，正成为电池技术迭代的重要方向。公司凭借在固态电池材料领域的技术积累，未来有望在人形机器人领域得到应用拓展。

“相较于传统电池，锂电池不仅能够提供更持久的动力支持，还因其具备快速充电能力而极大提升了机器人的使用效率，为人形机器人的全天候、全场景应用奠定了坚实基础。”中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元在接受《证券日报》记者采访时表示，人形机器人将成为锂电池产业发展的新引擎，进而驱动更高能量密度、更高安全性电池技术的迭代升级。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅向《证券日报》记者表示，技术创新将成为推动锂电池产业升级的关键力量，固态电池、硅基负极材料等新型电池技术的研发与应用，将为人形机器人提供更加高效、安全、环保的动力解决方案。

(责编：罗知之、陈键)

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