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AI眼镜创新应用不断涌现 市场需求何时爆发？

2025年02月24日08:57 | 来源：证券日报
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原标题：AI眼镜创新应用不断涌现 市场需求何时爆发？

AI眼镜的创新应用正不断涌现。

“我的发言稿就在我的眼镜里。”近日，在浙江省杭州市余杭区举行的经济高质量发展大会上，杭州灵伴科技有限公司负责人祝铭明戴着自主研发的AI眼镜RokidGlasses进行演讲，并展示了这款AI眼镜的提词器功能，引发了各界广泛关注。

海通证券股份有限公司电子行业首席分析师张晓飞在接受《证券日报》记者采访时表示：“尽管当下AI眼镜出货量较低，但市场需求的天花板极高。未来1年至3年会是AI眼镜发展的关键节点，而满足用户需求是诞生爆款的先决条件。”

应用不断丰富

据梳理，目前已上市的AI眼镜已具有的功能，涉及提词、拍摄、物体识别、实时翻译、导航、健康监测等应用。

上海夏至良时咨询管理有限公司高级研究员、大消费行业分析师杨怀玉接受《证券日报》记者采访时表示：“未来，AI眼镜的应用创新还有巨大想象空间。在医疗领域，AI眼镜可以辅助医生获取患者信息，进行精准诊断和手术指导。在教育领域，学生可通过AI眼镜获取课程资料，实现沉浸式学习体验，教师可利用眼镜进行远程教学和互动。在娱乐领域，AI眼镜可以提供沉浸式体验，增强娱乐感受。更多创新应用的实现，将加速AI眼镜的普及，使其成为继智能手机后的下一代主流智能移动终端。”

在此基础上，AI眼镜市场已经吸引了众多科技巨头入局。例如，脸书与雷朋合作推出了AI眼镜Ray-Ban Meta；百度集团股份有限公司发布了小度AI眼镜；雷鸟创新技术（深圳）有限公司发布雷鸟V3 AI拍摄眼镜。此外，华为技术有限公司、小米集团、中国电信股份有限公司、中国移动有限公司、中国联合网络通信股份有限公司等大型企业也均正积极布局AI眼镜赛道。

信达证券股份有限公司新消费行业首席分析师姜文镪在研报中表示：“预计2025年，AI眼镜延续翻倍以上增长。从远期看，智能眼镜潜在增长空间有望达10亿台左右。”

赛道持续火热

“AI眼镜中，价值最高的是光学显示系统，特别是其AR（增强现实）和VR（虚拟现实）功能，以及显示系统的清晰度、延迟、颜色精准度，将直接决定产品的竞争力。”全联并购公会信用管理委员会专家安光勇在接受《证券日报》记者采访时表示。

据悉，在AI眼镜光学显示系统方面，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“韦尔股份”）、蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”）、三安光电股份有限公司、浙江水晶光电科技股份有限公司、西安诺瓦星云科技股份有限公司等多家A股上市公司均有布局。

在此基础上，近期有关上市公司布局AI眼镜赛道消息不断传出。例如，蓝思科技通过官微宣布，公司与杭州灵伴科技有限公司达成深度战略合作。蓝思科技作为RokidAI眼镜全系产品的整机组装合作伙伴，将从镜架、镜片、功能模组到全自动组装实现全链条覆盖，助力杭州灵伴科技有限公司突破产能瓶颈，加速产品规模化交付，推动轻量化、低功耗显示技术突破，实现产品向“无感佩戴”演进。

此外，韦尔股份在交易所互动平台上回答投资者提问时表示：“公司通过在全局曝光技术的领先优势，赋能终端设备实现眼球追踪、同步定位和制图等功能，公司图像传感器产品在小尺寸及低功耗方面的优势高度适配AR、VR包括AI眼镜等终端客户需求。此外，公司开发的LCOS产品凭借其高解析度、外形紧凑、低功耗和低成本的特点，将为AR、VR包括AI眼镜等新兴市场在经济适配性及方案可行性方面提供更多助力。”

(责编：罗知之、陈键)
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