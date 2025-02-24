蒙婷婷

原标题：低空经济迎来黄金发展期 上市公司积极布局

2月21日，成都市低空经济和商业航天产业集群重大项目集中签约暨现场推进活动在成都市新都区举行，总投资额超500亿元的47个低空经济和商业航天产业集群重大项目签约亮相，推动成都低空经济与商业航天产业迈入集群化发展新阶段。

据记者梳理，促进低空经济产业发展已成为多地2025年重点工作。中国民协新质生产力委员会秘书长吴高斌在接受《证券日报》记者采访时表示：“低空经济产业市场潜力巨大，在提升国家综合实力、优化产业结构、推动科技创新等方面发挥着重要作用。随着我国经济转型升级，低空经济产业将迎来黄金发展期。”

据了解，成都此次集中签约的47个重大项目，涉及低空经济、商业航天、大飞机制造与服务等多条产业链，具有推进产业链“补空白、强弱项、国产自主”的鲜明特质，落地后将赋能成都市低空经济与商业航天产业集群加速发展。

在政策层面，成都市在此前发布的“成都市交通运输领域大规模设备更新专项行动方案”之“低空经济装备提振行动子方案”，提出“到2027年，搭建应用场景21个，开通航线41条”的发展目标。

中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元在接受《证券日报》记者采访时表示：“成都发展低空经济产业具备诸多优势。比如，成都科研实力雄厚，拥有众多高校和科研机构，在航空航天等领域具备较强研发能力，能够为当地低空经济发展提供技术支撑和人才保障，同时当地政府也给予产业发展强有力的政策支持和引导，而且当地产业基础扎实，能实现产业协同发展，发挥集群效应。”

支培元进一步补充称：“低空经济产业发展前景广阔，随着技术进步，低空飞行的安全性和便捷性不断提升，物流配送、城市治理、低空文旅和低空出行等应用场景将日益丰富。”

据不完全统计，全国有30个省份将“低空经济”发展规划写入了2025年政府工作报告。如，北京市提出“打造低空技术创新和产业发展先导区”；吉林省提出“开拓新型显示、低空经济等应用新场景”；四川省提出“打造西部低空经济发展高地”。

在利好政策和市场需求推动下，相关上市公司正积极布局低空产业。例如，四川海特高新技术股份有限公司业务已经从现代飞机机载设备的维修，扩展到航空相关分系统、航空零部件等的研发与制造。

据了解，专注于工业无人机相关产品领域的成都纵横自动化技术股份有限公司，目前已基本形成垂直起降固定翼无人机、多旋翼无人机、中大型固定翼无人机、无人值守系统等完善的全产品谱系，可为后续政务市场开展低空数字经济运营等业务提供强力支撑。

在低空经济领域，成都智明达电子股份有限公司目前已参与了二十多个型号的无人机项目，同时还参与了反无人机系统产品的研制。而中航（成都）无人机系统股份有限公司则与科研院所合作，积极探索低空经济涉及应用场景研究，开展支线物流运输、医疗物资精准投送等试验，开发出多款中小型无人机等新产品。

(责编：罗知之、陈键)

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