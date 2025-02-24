原标题：地方政府化债工作提速 多家环保企业现金流改善

去年11月份，中央出台财政“组合拳”，新增6万亿元地方政府再融资专项债额度，并从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。

随着各地推进债务化解工作，记者注意到，一批上市环保企业也因地方政府债务化解工作的持续进行而受益。这些公司的应收账款回收情况得到改善，现金流状况随之增强。

多家上市公司

披露应收账款情况

据介绍，环保行业企业的公共属性较强，业务多为PPP（政府与社会资本合作）项目，因此环保企业的客户主要为地方政府相关部门、企事业单位和大型工业企业。

“以环保行业中的固废处理企业为例，企业通过建设和运营垃圾焚烧发电等设施，为地方政府或相关机构提供固废处理服务，并据此收取费用。地方政府化债进程的加速，特别是规模庞大的隐性债务置换方案的实施，有效减轻了地方政府的财政压力，进而改善了其对环保企业的支付能力。”谈及地方政府债务化解如何影响环保行业企业的现金流，中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示。

同时，东吴证券研报提出，垃圾焚烧公司约有52%的收入源自财政支付，其中包含垃圾处理费（26%）、省级补贴（10%）和国家补贴等（16%），剩余48%的营业收入主要来自电网企业支付。而如市政环卫、水环境治理、生态修复等行业，业务收入几乎全部有赖于财政支付。

基于上述背景，伴随化债资金持续落地，多家环保行业企业纷纷披露相关应收账款回款情况，其中不乏大额回款。

东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”）近日披露公告称，下属全资子公司厦门绿洲环保产业有限公司收到了厦门市生态环境局拨付的2024年度废弃电器电子产品处理专项资金，金额为1.12亿元。

东江环保相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示，地方政府推进化债工作对有相关应收账款的企业来说都是利好。

瀚蓝环境股份有限公司近日披露公告称，公司与各地政府推进完善和落实费用拨付机制，加快回款速度，并推动垃圾处理费等收费机制逐步完善，各项工作有序推进。公司2024年度累计收到2023年及以前年度的存量应收账款回款约24亿元，将对公司2024年度经营业绩和财务状况产生积极影响。

圣元环保股份有限公司近日通过互动平台表示，2024年度公司将应收账款催收作为工作重心，专门成立了应收账款催收小组，通过分解应收账款催收任务，密切跟踪化债相关政策动向及其落实情况，积极与地方政府及其全国统一平台深入沟通以及采取必要的法律措施等方式，取得了积极的阶段性成果，公司2024年度累计收到2023年及以前年度的存量应收账款回款约4.4亿元。

此外，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”）、侨银城市管理股份有限公司、城发环境股份有限公司全资子公司城发环保能源有限公司近日陆续通过官方微信公众号发布公司近期应收账款回笼情况，各个公司的回款总额在数亿元到数十亿元不等。其中，盈峰环境公众号显示，公司在近两个月内回款总额突破30亿元。

环保行业基本面和估值修复

或迎起点

据《证券日报》记者不完全统计，自2月份以来，已有浙江、山西、重庆等多个省市密集发行用于置换存量隐性债务的再融资专项债券。同时，江苏、江西、内蒙古等多地公布了2月份再融资专项债券的发行计划，可见，再融资专项债券的发行正在持续加速。

多家券商分析认为，随着地方化债规模扩大，地方政府支付能力提升，对环保行业产生了积极影响。

华泰证券研报提出，本轮化债规模扩大，思路更加务实，或将成为环保行业基本面和估值修复的起点。

国盛证券分析认为，化债政策对环保行业产生了积极影响。环保项目多依赖政府财政支付，而化债政策将增加地方政府的财政支出能力，改善流动性，有助于减少环保企业的应收账款，改善现金流情况。同时，优化债务结构和提高融资效率也将间接改善环保企业的财务状况，降低融资成本，提升经营信心。

在袁帅看来，地方政府化债对固废治理行业的长期发展具有深远影响。一方面，随着地方政府财政状况的改善，其对固废治理等公共服务的需求将进一步释放，为固废治理行业提供了更广阔的发展空间。另一方面，地方政府化债过程中可能涉及的项目优化、资源整合等措施，也将推动固废治理行业向更加规范化、集约化方向发展。此外，地方政府化债还可能带来行业监管政策的调整和完善，促进固废治理行业的健康可持续发展。

广州胜天锦华私募基金管理有限公司总经理秦若涵向《证券日报》记者表示，从长远看，如果地方政府通过化债降低沉重的利息包袱，且现金流有充分的改善，可能会加大对民生行业包括环境治理的投入，对固废治理行业的景气度和财务健康度有着积极的影响。

多家公司也对行业后续发展表达了乐观态度。玉禾田环境发展集团股份有限公司、重庆三峰环境集团股份有限公司等多家公司近日在互动平台或机构调研中表示，国家出台化债方案为公司应收账款回收的改善提供了有力支撑。相关政策的逐步落实落细，会为行业的欠款情况带来积极影响。

袁帅进一步表示，近年来，固废治理行业企业经营面临诸多挑战，如市场竞争加剧、成本上升、政策变化等。为应对这些挑战，企业应加强技术创新和研发投入，提高服务质量和效率，降低成本，增强竞争力。同时，企业应积极拓展市场，寻求多元化发展路径，降低对单一市场的依赖。此外，企业还应加强风险管理，建立健全的风险防控体系，确保稳健经营。

(责编：罗知之、陈键)

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