原标题：构建大模型浪潮下的开发者“试验场”

人工智能（AI）应用破圈，踢球、面试、做家务等统统轻松拿捏；在展台前，开发者们簇拥交流；在会场内，机器狗腾转挪移，虚拟现实（VR）眼镜捕捉着AI生成的城市图景……2月21日至23日，2025全球开发者先锋大会在上海举办。此次大会以“模塑全球 无限可能”为主题，数万名开发者、领军企业及学术机构代表齐聚一堂，共话人工智能技术前沿与产业融合的无限可能。

开源力量加速终端渗透，成为了本次大会的高频词。“目前中国开源参与者数量位居全球第二。”工业和信息化部副部长熊继军在大会开幕式上指出，近期开源大模型技术和产品加快突破，为中国人工智能产业发展带来新机遇和新空间。

上海科学智能研究院院长漆远表示，ChatGPT用时两个月方才实现用户数破亿，而DeepSeek仅花了一周。“从这个角度来说，开源可以获得用户的信任，进而以低成本带来非常大的商业成功。”他说。

伴随着DeepSeek等大模型的开源，中国已经从原来的开源社区获益者变成今天的贡献者。大会开幕前几日，上海阶跃星辰智能科技有限公司（以下简称“阶跃星辰”）发布了全球参数量最大的开源视频生成大模型——Step-video-T2V。阶跃星辰创始人、首席执行官姜大昕透露，阶跃星辰决定继续开源，将在3月开源“图生视频”模型。

同样开源的还有面向程序开发者的工具。在本届大会上，上海商汤智能科技有限公司（以下简称“商汤科技”）发布了一站式开源Agent应用开发框架——LazyLLM，填补了我国相关工具的空白。商汤科技大装置产品总监刘叶枫说：“LazyLLM能让开发者像搭积木一样，把意图识别、知识库检索能力、大模型能力等快速拼到一起，实现完整应用。”

上海市副市长陈杰在开幕式上表示，上海将进一步完善开源开放生态系统，夯实“语料开放+模型开源”服务体系。该市将不断壮大开源社区力量，推动基础模型、算法和数据资源的共享与开放，构建开放协作、互利共赢的创新环境。

算法创新下，语料仍是行业核心资产。语料即大模型训练所需数据，是大模型训练的基础，更是保证大模型性能和专业性的关键因素。然而，随着AI模型的快速迭代，真实世界的语料正在面临枯竭。上海库帕思科技有限公司董事长山栋明说：“随着算法的大规模创新，算法成本会越来越低，而数据价值越来越高。因此，未来语料的配置非常重要。”

为了提高语料这一生产要素的供给水平，赋能更多AI大模型创新发展，会上，上海启动了模塑申城语料普惠计划之语料数据智能创意大赛、2025语料风云榜招募令、具身智能语料专项工程、语料工作委员会4项工作。未来，上海将汇集更多高质量语料库，以完善的语料服务生态，吸引更多AI产业在沪落地。

(责编：罗知之、陈键)

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