原标题：8微米双面光电池箔实现量产

科技日报郑州2月23日电 （记者张毅力）记者23日从河南省豫商经济技术开发区获悉，神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）最新研发的8微米双面光电池箔，可实现月产100吨。记者了解到，这是国内能够实现量产的最薄电池箔。

“电池箔通常用于锂离子电池，作为正极或负极的集流体，负责收集电流并传导至外部电路。它的厚度直接影响电池的能量密度和性能。”神火新材副总经理毛昀锋介绍，8微米双面光电池箔，主要应用于手机锂电池、机器人电池等高端电池产品，让电池更薄，让能量更密，还能够保障电池在充放电过程中拥有更好的导电性能和稳定性。

“目前，公司主要生产高端双零铝箔、电池箔、双零铝箔坯料等，技术上已实现10微米、9微米、8微米等规格超薄电池箔的量产，可年生产电池箔及双零箔14万吨、铸轧18万吨、冷轧15万吨，在建电池箔坯料年产能11万吨。”毛昀锋表示，下一步，神火新材将在铝基材料科技创新上继续开拓进取，进一步推动产业技术变革，争取轧制出更高端、更薄的铝箔，为我国铝箔材料产业发展作出更大贡献。

(责编：罗知之、陈键)

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